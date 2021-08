Schumacher : un documentaire de Netflix consacré à l’un des plus grands champions du sport automobile

Une première bande-annonce pour le documentaire Netflix sur l'icône de la course automobile.

Le documentaire Schumacher comprend plusieurs entretiens avec la famille de l’ancien homme fort de l’écurie Ferrari, notamment sa femme, son père et son frère, ainsi qu’avec diverses personnalités du sport automobile telles que Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Damon Hill, Flavio Briatore et David Coulthard. Les réalisateurs ont également eu accès à des documents d’archives inédits pour enrichir le contenu et satisfaire les fans.

Après une brillante carrière qui lui a valu d’être considéré comme le plus grand pilote de Formule 1 de tous les temps grâce à 91 victoires et sept championnats du monde, Michael Schumacher aka “Schumi” avait subi une grave lésion cérébrale suite à un accident de ski en 2013 et est depuis en convalescence. Si son état de santé reste incertain, son entourage fait le nécessaire pour qu’aucune information sur sa santé ne soit divulguée dans la presse.

Un trailer pour Schumacher

Réalisé par Vanessa Nöcker (B|14 FILM) avec l’appui Hanns-Bruno Kammertöns, Benjamin Seikel et Michael Wech, le documentaire Schumacher de 112 minutes a été approuvé par la famille du septuple champion du monde de F1. Il sera exclusivement diffusé sur la plateforme américaine Netflix d’ici le 15 septembre prochain. Cela coïncide avec la date des débuts du pilote allemand.