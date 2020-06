Scarlet Nexus : Bandai Namco présente l’univers de l’action-RPG futuriste

Avec une direction artistique digne d'une série animée et un monde original, Scarlet Nexus impressionne et intrigue.

En plein Brain Punk, un futur où les technologies se mélangeant avec des pouvoirs psychiques, Scarlet Nexus dépeint une histoire où une étrange forme de vie baptisée “les Autres” est apparue du ciel et s’est attaquée au cerveau des créatures vivantes terrestres, y compris les humains. Pour combattre ces étranges créatures fleuries, la Brigade d’Elimination des Autres a été créée à Néo-Himuka, la ville où s’est développée cette puissance cérébrale. Composée de personnes dotées de capacités extrasensorielles, appelées psioniques, la BEA va pouvoir compter sur une nouvelle recrue brillante, à savoir Yuito Sumeragi, deuxième fils de la prestigieuse famille Sumeragi, son ancêtre a été le père fondateur de Néo-Himuka : “Il a suivi un entraînement intensif afin de pouvoir, un jour, aider les citoyens de sa ville et les sauver, de la même façon qu’il a lui-même été sauvé d’un Autre par un membre de la BEA. Depuis lors, il chérit le médaillon d’oreille qu’il a reçu lors de ce jour mémorable.”

"We're All Connected" – Yuito #SCARLETNEXUS Yuito and the powerful psionics of the OSF must come together to fight back the horrifying Others! https://t.co/arUC37zT6O pic.twitter.com/AKHqcoecSU — Scarlet Nexus (@scarlet_nexus) May 27, 2020

Le trailer animé de Scarlet Nexus

Scarlet Nexus sera disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X et PC (Steam) à une date encore inconnue. La nouvelle création d’anciens membres de l’équipe dédié à la licence Tales of sera compatible avec la fonctionnalité Smart Delivery de Microsoft.

Scarlet Nexus et son gameplay

Keita Iizuka, producteur de Scarlet Nexus chez Bandai Namco Entertainment : “Cette nouvelle génération de consoles a permis à notre équipe de développement d’exploiter à fond le potentiel de Scarlet Nexus. Les joueuses et les joueurs peuvent s’attendre à des graphismes de haut vol et à des combats psychiques en temps réel à l’animation dynamique en haute résolution avec un nombre d’images par seconde impressionnant.”

Stephen Akana, Brand Manager pour Bandai Namco Entertainment America : “Scarlet Nexus a pour but de changer le regard que porte le public sur les jeux de rôles japonais grâce à sa forte esthétique futuriste et un système de combat mêlant action rapide et stratégie. Ce titre imaginé par une équipe qui inclut des membres ayant développé un jeu comme Tales of Vesperia est la synthèse d’années d’expérience de développement. Mais c’est aussi l’occasion de profiter de la puissance hébergée par la nouvelle génération de consoles pour bénéficier d’une liberté de création enthousiasmante.“