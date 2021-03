Scarlet Nexus arrivera au début de l’été

La nouvelle licence de Bandai Namco va sortir sur consoles et PC avec une série animée.

Les protagonistes Yuito Sumeragi, une recrue énergique issue d’une prestigieuse famille politique, et Kasane Randall, la mystérieuse éclaireuse dont la puissance et l’habileté ont acquis une grande notoriété parmi les BEA, seront des rivaux tout au long de l’histoire de l’action-RPG. Vous pourrez révéler et percer les nombreux mystère de Scarlet Nexus, pris entre la technologie et les capacités psychiques, au fur et à mesure que les différentes expériences des deux héros s’entrecroisent. Le point de vue devrait être différent en fonction du personnage choisi en début de partie.

Grâce aux capacités psychocinétiques de Yuito et Kasane, le monde qui vous entoure devient votre meilleure arme. Soulevez, cassez et projetez ce qui se trouve autour de vous pour créer vos combos d’attaque et anéantir vos ennemis. Nouez des liens avec les membres de votre équipe pour accéder à leurs pouvoirs et améliorez vos attaques pour augmenter vos dégâts et votre efficacité.

Un trailer sur Kasane et les membres de son groupe

“Dans un avenir très lointain, une hormone psionique a été découverte dans le cerveau humain, conférant aux gens des pouvoirs extrasensoriels, et qui a changé le monde tel que nous le connaissons. Alors que l’humanité entrait dans cette nouvelle ère, des mutants dérangés, surnommés les Autres, ont commencé à descendre du ciel avec une faim de cerveaux humains. En raison d’une haute résistance aux méthodes d’attaque conventionnelles, des mesures extrêmes ont dû être prises pour lutter contre l’écrasante menace et préserver l’humanité. Ceux qui ont des capacités extrasensorielles aiguës, connus sous le nom de psioniques, deviennent l’unique chance de combattre les assauts d’en haut. Aujourd’hui encore, les psioniques sont recherchés pour leurs talents et recrutés par l’OSF (Other Suppression Force), la dernière ligne de défense de l’humanité. Incarnez Yuito Sumeragi, une nouvelle recrue de l’OSF qui souhaite devenir un psionique d’élite comme celui qui l’avait sauvé quand il était enfant. Armé d’un talent en psycho-kinésie, explorez la ville futuriste de New Himuka pour découvrir les mystères d’un avenir brain-punk à mi-chemin entre la technologie et les pouvoirs psychiques.”

Scarlet Nexus sortira le 25 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Une série animée basée sur Scarlet Nexus est annoncée

“Reliez vos esprits, déverrouillez le futur. En 2020 du calendrier solaire, des organismes grotesques appelés les Autres ont commencé à manger des gens. Pour vaincre ce nouvel ennemi, l’Other Suppression Forceest (OSF) est formée. Sauvé par cette équipe d’élite alors qu’il était enfant, le psychokinétique Yuito s’engage et résiste courageusement à l’entraînement. De son côté, la prodige Kasane est repérée pour ses capacités. Mais les rêves de Kasane lui disent des choses étranges, entraînant les deux dans un destin inévitable.”

Sunrise (Code Geass, Gundam, Love Live!, Accel World) est le studio en charge de l’adaptation animée de Scarlet Nexus.