Scalebound : Phil Spencer de Microsoft met fin aux espoirs

Annulé depuis maintenant trois ans, Scalebound ne reviendra pas d'entre les morts.

Le responsable de la division Xbox chez Microsoft a décidé de couper court aux rumeurs concernant le potentiel retour de Scalebound sur la Switch de Nintendo ou même un revival de l’action-RPG sur la Xbox Series X : “Nous ne travaillons pas dessus. Je ne suis pas chez PlatinumGames aujourd’hui, mais je suis presque certain qu’ils ne travaillent pas non plus dessus. C’est quelque chose que nous avons tous mis de côté, et ce n’est pas un moment que je considère comme fort pour moi dans mon rôle, devoir annuler un jeu dont nous avons parlé pendant des années… Mais oui, pour les gens qui pensent qu’il y a peut-être encore des choses en cours, il n’y a rien.”

Le relation entre Microsoft et PlatinumGames

Malgré l’annulation d’un jeu prometteur pour des différends créatifs, Phil Spencer assure que le studio japonais PlatinumGames n’a pas une mauvaise opinion sur la firme de Redmond : “J’ai énormément de respect pour PlatinumGames, Kamiya-san et l’équipe, je ne ressens aucune mauvaise volonté. Et quand nous parlons à ces gars – il n’y a pas d’animosité entre les équipes. Nous avons essayé de faire quelque chose et cela n’a pas fonctionné. Je regrette que nous ayons été aussi publics sur ce que nous avons essayé de faire. J’ai appris des choses avec Fable Legends et Scalebound sur le fait de dévoiler des choses avant de savoir que nous avons un projet réel et crédible, que je peux tenir entre mes mains et savoir ce qu’il va devenir. Et nous n’avons tout simplement pas pu y arriver avec Scalebound et l’équipe. Et je dis cela à propos des deux équipes.”

Revivez l’annonce de Scalebound à l’E3 2014