Saviez-vous que les Samsung Galaxy ont un mode photo spécial Lune ?

Les smartphones de la gamme Samsung Galaxy sont des appareils très performants, très aboutis, tant au niveau matériel que logiciel. Chaque nouvelle génération, chaque nouvelle version apporte son lot de nouveautés. Certaines sont relativement cachées.

Les smartphones actuels, et plus particulièrement ceux du segment haut de gamme, sont des machines extrêmement complètes, profitant d’un système d’exploitation et d’applications très aboutis. Samsung, avec Samsung One UI 3.0 et 2.5, a introduit un certain nombre d’améliorations ici ou là très intéressantes. Ces deux surcouches introduisaient aussi un mode photo assez particulier, une option parfaite pour prendre des clichés de notre si jolie Lune.

Samsung introduit un mode Lune dans son application Photo

L’application Photo de Samsung est encore perfectible. Il lui manque certaines fonctionnalités notamment pour venir vraiment rivaliser avec ce que propose Google. C’est particulièrement vrai sur le créneau de l’astrophotographie, pour lequel le géant Samsung ne propose rien, ou presque rien. En effet, dans ce domaine, comme l’explique SamMobile, la mise à jour One UI 2.5 offre quelques améliorations de ce côté-là.

Une en particulier est intéressante, il s’agit du “Moon Mode” (“mode Lune”). Ce n’est pas à proprement parler un mode mais plutôt un préréglage, on le retrouve d’ailleurs en option dans le mode Optimiseur de scène. Et celui-ci ne se déclenche que lorsque vous visez la Lune. Autrement dit, si vous avez l’habitude de prendre des clichés de notre satellite, ou si vous n’avez jamais eu l’idée de le faire, vous ne savez probablement pas que ce mode existe.

Uniquement pour les appareils sous Samsung One UI 3.0

Reste que, malheureusement, les résultats ne sont pas exceptionnels. Le rendu n’est pas franchement différent ce que l’on peut obtenir avec d’autres modes. Mais il faut admettre que le mode Lune a le mérite d’exister et c’est peut-être là la première de plusieurs fonctionnalités liées à l’astrophotographie à venir. Très probablement plus abouties et plus performantes.

À noter, pour disposer de ce mode Lune, il faut que votre appareil tourne sous One UI 3.0. Cette version devrait arriver sur pas moins de 90 smartphones de la marque durant l’année 2021. Les derniers modèles que sont les Galaxy Note 20, les Galaxy S20 et le Galaxy Z Fold 2 5G sont bien évidemment concernés.