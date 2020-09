Satechi Quatro Wireless Power Bank, la batterie externe qui recharge aussi votre Apple Watch

Les batteries externes sont devenues aujourd'hui des accessoires indispensables pour quiconque utilise beaucoup son smartphone et/ou fait des journées à rallonge. Elles ont cependant beaucoup évolué. Voici un modèle très intéressant signé Satechi.

Les batteries externes ne sont pas nouvelles, cela fait des années que l’on en trouve. Cela étant dit, au fil des ans et les technologies évoluant, elles sont aujourd’hui bien plus compactes et performantes. Reste qu’il faut toujours les transporter avec soi. Un accessoire supplémentaire dans un sac. Suffisant pour ne pas devoir, en plus, s’encombrer de câbles. Il existe aujourd’hui des modèles tout-en-un très intéressants sur ce point. Voici par exemple la nouvelle batterie externe Satechi Quatro Wireless Power Bank.

Satechi Quatro Wireless Power Bank, une batterie externe très complète

Le nom devrait vous mettre la puce à l’oreille quant à savoir de quoi cette batterie capable. Les utilisateurs pourront simplement poser leurs appareils dessus pour qu’ils chargent, pour peu qu’ils soient compatibles avec la recharge sans fil Qi. Cela étant dit, qui dit recharge sans fil dit processus assez lent. La batterie ne peut délivrer en sans fil que 2,5 W de puissance. C’est toujours mieux que rien, surtout si vous n’avez pas de câble sous la main.

Car avec son port USB vous pouvez passer en mode filaire pour recharger votre appareil. Et là, la puissance de charge est bien plus intéressante. Mais ce qui est probablement le plus intéressant avec cette batterie, c’est qu’elle est en mesure de recharger une Apple Watch. Si vous avez une Apple Watch et que cette dernière se retrouve à court de jus, voilà qui pourrait faire parfaitement l’affaire.

Capable notamment de recharger votre Apple Watch

Cette batterie externe dispose d’une réserve de 10 000 mAh, ce qui devrait être suffisant pour recharger votre smartphone plusieurs fois. La Satechi Quatre Wireless Power Bank est vendue 100$ (frais de port en sus pour une expédition en France). Ce n’est pas franchement donné, certes, mais l’accessoire est très complet. Les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes sur le site de Satechi. Les premières livraisons sont attendues pour la mi-octobre.