Satechi lance un nouveau clavier en aluminium pour Mac

Satechi dévoile un nouveau clavier sans fil compact pour Mac. Le Slim X2 ne manque pas d'atouts, dans un design très épuré, pour bien moins cher que le Magic Keyboard d'Apple.

Un ordinateur, qu’il soit fixe ou portable, est difficilement utilisable sans un certain nombre de périphériques et accessoires. Le clavier est parmi les éléments obligatoires. Il en existe pour tous les goûts et toutes les bourses, pour couvrir des besoins très différents. Si vous cherchez un clavier sobre et discret pour votre Mac, Satechi dévoile aujourd’hui une nouvelle référence.

Satechi dévoile un nouveau clavier sans fil pour Mac

Vous êtes fan du Magic Keyboard d’Apple ? Peut-être que le vôtre accuse le temps, ou peut-être avez-vous simplement besoin d’un nouveau clavier. Si vous ne souhaitez pas investir dans le Magic Keyboard officiel et, de fait, payer le prix fort demandé, sachez que l’accessoiriste Satechi vient d’annoncer un nouveau produit à son catalogue, le clavier sans fil Slim X2 pour Mac.

Satechi est connu et reconnu pour ses accessoires compatibles avec les produits Apple. L’annonce de ce nouveau clavier Slim X2 n’a donc rien de très surprenant. Le clavier en lui-même est assez classique, avec son pavé numérique mais Satechi a décidé de réduire l’espace entre les touches au minimum pour que l’ensemble soit relativement compact.

Voici le Satechi Slim X2

Le résultat à l’œil est très agréable. Sans y regarder de plus près, on pourrait jurer avoir devant soi un accessoire pensé et conçu par Apple, ce qui est une bonne chose si l’on cherche à préserver l’esthétique sur un bureau épuré. Ce clavier Slim X2 offre aussi d’une connectivité sans fil Bluetooth, se recharge via USB-C et dispose de touches rétroéclairées. Il est possible de passer facilement d’un appareil à l’autre, sur un maximum de quatre appareils. Vous pourrez donc le connecter et l’utiliser à loisir avec votre iPhone ou votre iPad.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que ce Satechi Slim X2 est vendu 79,99 $, bien moins cher donc que le Magic Keyboard d’Apple. Une alternative supplémentaire est toujours bonne à prendre.