SAS : Rogue Heroes, une série sur les origines de la plus grande unité de forces spéciales

Le créateur de Peaky Blinders change totalement de thématique avec SAS : Rogue Heroes.

Tournée au Royaume-Uni et au Maroc, la série télévisée SAS : Rogue Heroes est le récit dramatisé de la formation, dans des circonstances extraordinaires, de la plus grande unité de forces spéciales du monde, les SAS, dans les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Le casting est composé des comédiens Connor Swindells, Jack O’Connell, Alfie Allen, Sofia Boutella et Dominic West.

Un teaser pour SAS : Rogue Heroes

SAS : Rogue Heroes sera diffusé dans le courant de l’année sur BBC One et iPlayer ainsi qu’Epix aux Etats-Unis. Cette série en six épisodes est basée sur le livre de l’historien et journaliste Ben McIntyre.

“Ce fut un privilège de travailler sur un projet qui raconte l’histoire d’une bande de soldats renégats qui ont utilisé l’esprit et l’imagination autant que la puissance de feu pour arrêter la marche du fascisme à travers l’Afrique du Nord pendant les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale“, Steven Knight, scénariste et producteur exécutif. “C’est une histoire de guerre pas comme les autres, racontée d’une manière qui est à la fois inspirée par les faits et fidèle à l’esprit de cette brigade légendaire de marginaux et d’aventuriers.“