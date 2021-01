Santa Monica Studio prépare un nouveau jeu PS5

La filiale des PlayStation Studios à l'origine de la saga God of War est à la recherche d'un directeur artistique pour travailler sur un projet non annoncé.

En plus du développement de God of War Ragnarök sur PS5 avec Raf Grassetti (Assassin’s Creed, Mass Effect, Dragon Age, Killzone, inFamous) en directeur artistique et Eric Williams (GOW, Deformers) en directeur créatif, Santa Monica Studio serait en parallèle sur une nouvelle licence avec une équipe talentueuse menée par l’inévitable Cory Barlog qui est d’ailleurs à la recherche d’une pièce maitresse pour donner vie à ses idées les plus folles : “Nous recherchons un directeur artistique expérimenté pour le développement d’un nouveau titre non annoncé ! Si vous avez ce qu’il faut pour guider et inspirer notre équipe afin qu’elle fournisse une qualité visuelle de premier ordre, postulez dès maintenant.”

God of War Ragnarök : sortie en 2021 ?

Officiellement attendu pour cette année sur la nouvelle console de salon de Sony, la suite du God of War de Santa Monica Studio s’est pour le moment contenté d’un simple teaser à un événement du constructeur japonais pour attirer les fans, mais les informations à son sujet se font rares. On ne sait d’ailleurs toujours pas si God of War Ragnarök sera jouable sur PS4 comme le laissait sous-entendre Jim Ryan en évoquant l’aspect cross-gen.