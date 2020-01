Sans Un Bruit 2 se dévoile dans une bande-annonce

L'une des meilleures surprises de 2018 aura droit en mars de cette année à une suite, le premier film ayant dégagé 511 millions de dollars de bénéfices. Il fallait bien capitaliser dessus.

A Quiet Place (Sans Un Bruit en VF) fait parti avec Get Out, sorti en 2017, des films qui renouvèlent le genre de l’horreur, récoltant au passage des critiques dithyrambiques de la presse et du public. Diffusé en salles obscures à partir du mois de juin 2018, le film était réalisé et interprété par John Krasinski (The Office, Jack Ryan), accompagné d’Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe. Dans un monde où des créatures monstrueuses attaquent au moindre bruit, il s’agissait pour la famille Abbott d’être la plus silencieuse possible — avec un nourrisson sur les bras. Grâce à son scénario original et son budget réduit de 17 millions de dollars, le film a réalisé 188 millions de dollars de revenus aux États-Unis et au Canada et 340 millions en Europe, pour un bénéfice total de 511 millions.

Focus sur les enfants

Une manne trop belle pour que Paramount Pictures l’ignore. Alors que Krasinski avait déclaré que le film était un projet unique, il a du reprendre du service pour réaliser A Quiet Place Part II, dont la bande-annonce a été dévoilée hier. Filmé entre les mois de juillet et septembre 2019, il permettra au réalisateur d’étendre selon ses mots “l’univers fictif pour explorer ses possibilités” ; selon la directrice de la photographie Polly Morgan, le focus de ce film sera sur les enfants qui “grandissent, explorent le monde et apprennent à se protéger“.

De nouvelles menaces

On retrouvera la famille Abbott (Evelyn, Regan, Marcus) mais deux nouvelles têtes apparaissent au casting : Cillian Murphy (Peaky Blinders, Dunkerque) et Djimon Hounsou (Wayward Pines, Fast & Furious 7). Le synopsis est le suivant : “Après les événements mortels qui se sont déroulés chez eux, la famille Abbott doit maintenant faire face aux terreurs du monde extérieur, alors qu’elle continue son combat pour la survie en silence. Forcés de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent vite compte que les créatures qui chassent grâce au son ne sont pas les seules menaces qui rôdent au-delà de leur foyer.”