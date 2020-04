Sans surprise, le San Diego Comic-Con 2020 est annulé

Depuis 1970, la ville de San Diego accueille les fans de comics dans la grand messe qu'est le Comic-Con. Malheureusement, aujourd'hui, avec la pandémie de Covid-19, l'édition 2020 doit être annulée. Un crève-cœur que les fans du monde entier comprennent aisément.

Chaque année depuis plus de 50 ans maintenant, le San Diego Comic-Con est un événement que nombre de fans attendent avec impatience. Ces quelques jours sont l’occasion pour les éditeurs, développeurs, studios de production, fabricants et autres de faire de grandes annonces. Les visiteurs comme tous les fans de comics de la planète en prennent toujours plein les yeux. Malheureusement, la situation exceptionnelle de ce début d’année perturbe tous les plans.

Le San Diego Comic-Con 2020 est annulé

En effet, si vous aviez l’intention de vous rendre au San Diego Comic-Con 2020, sachez que la chose n’est plus possible. La pandémie de Covid-19 a contraint les organisateurs à annuler la tenue de l’événement. Dans un communiqué publié tout récemment, on peut lire : “De nombreux visiteurs économisent et planifient leur participation à ces conventions longtemps à l’avance, les exposants et les intervenants comptent beaucoup sur ces événements comme source de revenus. Tous espéraient que cette décision seraient prise le plus tard possible, espérant que la menace du Covid-19 ait sensiblement diminué d’ici l’Été. Les agences de santé surveillent très attentivement l’évolution de la pandémie et les récentes déclarations du Gouverneur de Californie ont exprimé très clairement qu’il ne serait pas sûr de maintenir la tenue de cet événement cette année.”

Une décision difficile mais là encore nécessaire

Le San Diego Comic-Con devait avoir lieu du 23 au 26 Juillet 2020. Ce n’est pas le premier événement majeur à être annulé. Fin Février devait avoir lieu le MWC 2020, annulé lui aussi. Tout comme d’autres grands rassemblements très attendus par nombre d’amateurs. Ce fut le cas notamment de la grand messe du jeu vidé, l’E3 2020 mais aussi de la Google I/O 2020. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 n’ont quant à eux pas été annulés mais reportés. Certaines entreprise ont décidé d’opter pour un format totalement en ligne, c’est le cas d’Apple avec sa WWDC 2020, un format qui ne nécessitera aucun rassemblement, aucun mouvement de foule.