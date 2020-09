Sans surprise, l’Apple Watch écrase le marché nord-américain

Les smartwatches sont aujourd'hui très nombreuses. Tout comme les fabricants. Pourtant, quand on s'intéresse aux chiffres, il semble n'y en avoir qu'un, Apple, et son Apple Watch. La situation n'est pas différente en Amérique du Nord.

Il existe aujourd’hui nombre de marques sur le marché des smartwatches. Et plus encore, évidemment, de modèles. Pourtant, les chiffres sont formels. En terme de popularité, il semble n’y en avoir plus qu’une qui existe. C’est encore plus vrai en ce qui concerne le marché de l’Amérique du Nord. Apple écrase totalement les ventes dans cette région du monde. Selon un récent rapport de Canalys, l’Apple Watch est plus ou moins devenue la seule montre connectée en vigueur.

Apple Watch écrase toute concurrence en Amérique du Nord

Si l’on en croit les chiffres de ce nouveau rapport, l’Apple Watch aurait ainsi terrassée toutes les autres marques par un ratio de 7 pour 1. Cela signifie que pour 7 Apple Watch vendues en Amérique du Nord, on en compte une seule d’une autre marque. Étant donné que les autres smartwatches utilisent des plates-formes différentes – Google Wear OS, Tizen et autres systèmes d’exploitation maison -, aucune, absolument aucune ne s’approche de près ou de loin d’Apple.

Seul Fitbit tire son épingle du jeu

Si l’on prend en considération l’ensemble des produits de la grande famille des wearables, Fitbit est probablement la marque qui s’approche le plus de Apple quand on s’intéresse aux chiffres des expéditions. L’étude montre que Apple contrôle pas moins de 37,6% du marché des wearables en Amérique du Nord tandis que Fitbit peut se vanter d’en détenir 19,3%. Fitbit a même enregistré une très belle progression sur le deuxième trimestre 2019 avec quelque 24,1% de part de marché. Très prometteur.

L’étude de Canalys montre aussi que l’entreprise a expédié moins d’appareils en 2020 qu’elle ne l’a fait en 2019, contrairement à Apple qui en a expédié davantage durant ce deuxième trimestre 2020 qu’elle ne l’avait fait un an auparavant. Autrement dit, Fitbit est certes bien présent sur le marché mais, en comparaison avec Apple, la marque, propriété récente de Alphabet, est encore loin. Saura-t-elle refaire son retard ? Rien n’est moins sûr.