The Sandman cartonne sur Netflix, la saison 2 se fait désirer

Révélation de l'été, The Sandman est la série Netflix la mieux classée dans 89 pays.

Basée sur la série DC Comics écrite par Neil Gaiman du même nom, la série télévisée The Sandman a suscité une vague de critiques positives dans les jours qui ont suivi sa diffusion, notamment pour la performance de ses acteurs et sa traduction fidèle du matériel original. Sa grande popularité a rapidement propulsé la production de The Blank Corporation, Phantom Four Films, Purepop, DC Entertainment et Warner Bros Television en tête du classement de Netflix pour la première semaine d’août, The Sandman ayant totalisé plus de 69,5 millions d’heures de visionnage trois jours seulement après sa sortie.

Alors que la plateforme de streaming Netflix n’a pas encore renouvelé The Sandman pour une deuxième saison, Neil Gaiman – qui a endossé les rôles de scénariste et de co-producteur exécutif pour l’adaptation Netflix – a affirmé qu’il était déjà en train de délibérer sur le casting de deux autres membres des Endless :

En ce moment, ce que nous faisons, c’est qu’à chaque fois que je pense à un acteur qui pourrait être soit un Destructeur, soit un Délirant, ou que je le croise ou le remarque, le showrunner Allan Heinberg reçoit un email de ma part.

A quoi s’attendre pour la saison 2 de The Sandman ?

Neil Gaiman a récemment révélé qu’il prévoyait d’approfondir la rivalité naissante entre Lucifer et Morpheus dans la saison 2 de The Sandman. Bien qu’il ait confirmé que la saison reprendra immédiatement le cliffhanger de la première saison, l’auteur a ajouté que les fans de la série n’étaient pas préparés à ce que les créateurs avaient prévu :