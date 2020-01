SanDisk dévoile un prototype de SSD portable de 8 To

Les SSD sont aujourd'hui très répandus, avec des performances toujours plus impressionnantes et des volumes qui augmentent à bon rythme. Le SSD devient aussi portable, pratique pour emmener ses données partout, et là aussi, les volumes augmentent... et impressionnent !

Pendant un certain temps, il y avait une raison assez simple qui nous faisait opter pour un disque dur classique au lieu d’un SSD : le volume total de stockage. Dans les premières années du SSD, celui-ci ne pouvait tenir la comparaison avec les disques durs. De fait, si vous aviez de grandes quantités de données, le SSD était rapidement hors-jeu. Sans parler de la question du prix qui était à l’époque très élevée. Aujourd’hui, le tarif a beaucoup diminué et le stockage augmenté. La preuve avec ce nouveau prototype de SanDisk. Impressionnant.

SanDisk dévoile un impressionnant prototype de SSD externe de 8 To

Ces derniers temps, les fabricants multiplient les SSD de grande capacité mais si vous cherchez quelque chose de plus grand encore, de jamais vu, même, sachez que les ingénieurs de SanDisk pourraient avoir précisément ce qu’il vous faut. Au CES 2020, l’entreprise a dévoile un prototype de SSD externe offrant pas moins de 8 To de stockage. Selon les propres mots de la marque, il s’agit là du “SSD portable format poche SuperSpeed USB 20 Gbps offrant la plus grande capacité”. Une grande première, assurément, pour peu que cela se transforme en un produit fini.

Quid des performances ? Quand sera-t-il disponible ? À quel prix ? Mystère !

Les détails sont malheureusement assez minces concernant les performances et les fonctionnalités de cette petite bête. Cela étant dit, il ne s’agit là que d’un prototype. Quels que puissent avoir été les détails fournis par la marque, ceux-ci pourraient totalement changer d’ici la commercialisation. La seule chose qui importe finalement, c’est de savoir que SanDisk est parvenu à caser 8 To dans un SSD qui tient dans la poche. Nul ne sait quand celui-ci sera disponible à la vente mais même si les tarifs SSD ont considérablement baissé ces dernières années, il ne fait aucun doute qu’un SSD externe de 8 To devrait coûter cher, très cher.