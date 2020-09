Samuel L. Jackson s’invite (un peu plus encore) dans Amazon Alexa

Les assistants numériques vocaux ont beaucoup évolué ces dernières années. Ils sont notamment devenus plus drôles, chacun avec ses propres fonctionnalités. Amazon Alexa permet par exemple aux utilisateurs de changer sa voix...

L’une des fonctionnalités les plus marrantes de l’assistant numérique vocal Amazon Alexa est que le géant américain permet de changer la voix même d’Alexa par celle d’une célébrité – une fonctionnalité malheureusement réservée à certains marchés -. Si vous adorez l’idée, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Amazon vient de mettre à jour son pack Samuel L. Jackson. Désormais, outre le fait d’avoir la voix de l’acteur dans votre salon, vous pourrez utiliser une nouvelle phrase d’activation.

Amazon Alexa améliore sa présence de Samuel L. Jackson aux États-Unis

Il faut bien admettre que devoir dire “Hey Alexa” et s’entendre répondre par la voix de Samuel L. Jackson pouvait avoir quelque chose d’assez perturbant. Aujourd’hui, grâce à cette mise à jour, pour activer l’assistant, il devient possible de dire “Hey Samuel”. “Hey Alexa” fonctionne toujours, comme le précise Amazon, mais les utilisateurs ont désormais une alternative, bien plus logique finalement, pour demander quoi que ce soit à leur assistant préféré.

L’assistant peut même y être activé en disant “Hey Samuel”

Qui plus est, étant donné que Samuel L. Jackson est bien connu pour user, et abuser, des grossièretés, les utilisateurs pourront même aussi activer l’option pour que l’ensemble soit plus “réaliste”, avec moult grossièretés donc. Amazon a aussi augmenté le nombre de phrases que l’acteur prononce via Alexa. S’il était plutôt limité jusqu’à présent, il passe aujourd’hui à environ 30 000 phrases différentes. Pas mal, non ?

Cela étant dit, s’offrir les services – ne seraient-ce que parlés – d’un acteur aussi célèbre et charismatique que Samuel L. Jackson dans son salon a un prix. Ce genre de fonctionnalités n’est malheureusement pas disponible en France et pour en profiter il faut en sus débourser la somme de 0,99$. Quand on aime…

Voilà en tout cas le genre de fonctionnalités qui permettrait à n’en point douter de démocratiser davantage encore les assistants numériques vocaux. Imaginez un peu pouvoir interpeller votre personnalité préférée par son prénom, entendre sa voix et même profiter de ses abus de langage au quotidien ! Pas mal, hein ?