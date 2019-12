Samsung Vtouch permet d’interagir avec ses appareils électroniques sans les toucher

Nos appareils électroniques sont aujourd'hui capables d'accomplir énormément de choses. Encore faut-il leur dire de le faire. Cela passe par un contact physique, par l'utilisation d'une télécommande ou depuis peu par la voix. Samsung imagine autre chose.

Nombre de nos appareils électroniques actuels ont besoin qu’on les touche physiquement pour faire ce que l’on attend d’eux. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose mais, on commence à le voir avec la commande vocale, il peut être très intéressant de contrôler des appareils sans les toucher. Et ce dans bien des situations. Samsung réfléchit à la question depuis un certain temps maintenant et dévoile aujourd’hui une nouvelle technologie très prometteuse.

Samsung dévoile sa technologie Vtouch

Le géant sud-coréen vient de lever le voile sur une nouvelle technologie propriétaire baptisée Vtouch. Celle-ci permet aux utilisateurs de contrôler des appareils électroniques sans avoir à les toucher physiquement. L’ensemble utilise la vision par ordinateur, le deep-learning et le eye-tracking (le suivi des mouvements oculaires) pour déterminer quel appareil vous ciblez et ce que vous souhaitez réaliser comme action. Et le résultat est assez impressionnant. Vous n’auriez même plus besoin de parler pour monter le son de votre téléviseur ou baisser vos volets électriques.

pour piloter des appareils électroniques sans les toucher

Samsung cite plusieurs cas pratiques d’utilisation de cette technologie. Dans nos voitures et/ou nos maisons intelligentes et connectées, par exemple. Vtouch pourrait même se révéler très utile dans les environnements qui doivent rester vierges de tous germes et bactéries. Cela étant dit, une navigation sans aucun contact n’a rien de véritablement nouveau. Des sociétés comme Microsoft, avec son Kinect, ont mis au point quelque chose de similaire. Même Google s’essaie à un contrôle purement gestuel. Son Pixel 4 équipé de Motion Sense permet à son propriétaire, via un système de détection radar, d’interagir avec le téléphone sans le toucher. Difficile de savoir si Samsung a l’intention de commercialiser Vtouch, et encore moins quand, mais cette nouvelle technologie devrait être présentée durant le CES 2020 qui se tiendra du 7 au 10 Janvier 2020.