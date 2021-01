Samsung va produire des écrans OLED 90 Hz pour les ordinateurs portables

La technologie OLED fait de vrais miracles sur nos smartphones et tablettes. Malheureusement, elle coûte encore très cher à produire dans de plus grandes diagonales. Cela ne démotive pas Samsung, semble-t-il.

Si le LCD est une technologie qui existe depuis de très longues années, elle a régulièrement été améliorée et peaufinée, si bien qu’elle est aujourd’hui encore très présente sur le marché. L’OLED fait mieux, assurément, mais cette dernière reste encore très onéreuse à produire, surtout dès lors que la taille de la dalle augmente. C’est pourquoi les ordinateurs portables avec écran OLED sont très rares actuellement. Mais Samsung arrive.

Samsung Display va produire des écrans OLED 90 Hz pour les ordinateurs portables

La grande majorité des ordinateurs portables utilisent encore la technologie LCD pour leur écran. Et il y a une raison : c’est tout simplement parce que les dalles LCD sont moins onéreuses à produire, surtout dans les grandes tailles. Cela ne veut pas dire que les ordinateurs portables avec écran OLED n’existent pas sur le marché, mais le LCD est tout simplement bien plus populaire. Cela étant dit, Samsung veut faire changer les choses.

La technologie devrait rapidement se démocratiser sur ce marché

Samsung Display vient d’annoncer le début de la production d’écrans OLED 90 Hz conçus pour les ordinateurs portables. Cela signifie non seulement que l’on va commencer à voir davantage d’ordinateurs portables OLED sur le marché mais aussi que ceux-ci disposeront d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, plus élevé donc que le standard actuel de 60 Hz.

Il est intéressant de constater que les ordinateurs portables se mettent eux aussi à adopter des taux de rafraîchissement plus élevés. Ceux-ci étaient auparavant réservés, si l’on peut dire, aux écrans externes, puis nous les avons vus apparaître dans nos smartphones. Il semblerait que le moment soit venu pour qu’enfin nos ordinateurs puisse en profiter. Alors certes, avec 90 Hz, on reste encore assez loin des 120 voire 144 Hz de certains écrans, mais c’est une mise à jour plus que bienvenue.

Selon le géant sud-coréen, la plupart des utilisateurs ne pourront pas percevoir la différence dans la mesure où, en termes de flou et de bavure, un écran OLED 90 Hz fait pratiquement jeu égal avec un LCD 120 Hz. Et bien que Samsung Display n’ait cité aucun nom dans son communiqué, la firme affirme que plusieurs “entreprises IT mondiales” devraient lancer des ordinateurs avec ses nouveaux écrans plus tard dans l’année. À suivre !