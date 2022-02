Samsung utilise désormais Google Messages comme app de messagerie par défaut

Samsung propose Google Messages par défaut sur son Galaxy S22, un renfort de poids pour établir le RCS comme standard.

Le plus souvent, les fabricants de smartphones Android aiment utiliser leurs propres lanceurs d’applications et applications. L’intérêt est évident pour les marques. Cela permet d’enfermer les utilisateurs dans leurs écosystèmes, rendant plus difficile de passer à une autre marque concurrente. Et cela se vérifie aujourd’hui facilement dans différents sondages menés auprès du grand public. Les moindres changements ne passent pas inaperçus. Aujourd’hui, c’est Samsung qui change ses habitudes.

Il semblerait que Samsung ait en effet décidé de passer à Google Messages comme application de messagerie par défaut pour ses smartphones sur le marché américain. Google Messages a toujours été disponible au téléchargement sur les smartphones Android, évidemment, mais sur les appareils des OEM, les utilisateurs doivent d’ordinaire la télécharger eux-mêmes s’ils veulent l’utiliser plutôt que l’app proposée par le fabricant.

Un renfort de poids pour établir le RCS comme standard

Avec le Galaxy S22, le géant sud-coréen a pris la décision de préinstaller l’application pour les utilisateurs et d’en faire l’application de messagerie par défaut. Pourquoi est-ce important ? Parce que, pour les utilisateurs d’Apple iPhone, la firme de Cupertino vante son application Messages et son service iMessage justement comme l’une des raisons principales d’utiliser le smartphone de la marque à la pomme. Avec Google qui met en avant le RCS pour que ce dernier devienne un standard universel qui fonctionne sur différentes plates-formes et de nombreux appareils, avoir une entreprise aussi importante que Samsung qui l’adopte et en fait l’option par défaut pourrait grandement aider.

Cela étant dit, les possesseurs de Samsung Galaxy S22 sont bien évidemment libres de choisir leur application de messagerie préférée. Même avec le fait que Google Messages soit proposée par défaut, si vous n’êtes pas fan de Google Messages ou si vous préférez utiliser un service tiers comme WhatsApp ou Telegram, ces différentes options restent accessibles. L’objectif n’est pas de priver les utilisateurs de choix, mais simplement de les réorienter.