Samsung : un smartphone avec écran pliable plus abordable en préparation ?

Samsung fut l'un des premiers fabricants à proposer un smartphone doté d'un écran pliable. Des appareils très impressionnants, certes, mais au tarif assez prohibitif.

Les écrans pliables seront très probablement une fonctionnalité standard de nos smartphones de demain. Reste que pour l’heure, la technologie est trop jeune, avant-gardiste même dira-t-on, pour être suffisamment efficiente. Mais l’effet wahou est bien présent, c’est certain ! Samsung l’a bien compris, ses Galaxy Fold en sont le parfait exemple. Des appareils impressionnants mais très onéreux et finalement, assez capricieux. Le géant voudrait encore revoir sa copie.

Samsung travaillerait sur un smartphone à écran pliable

Il n’y a rien de mal, fondamentalement, avec les smartphones dotés d’écran pliable. En vérité, le concept est très intéressant mais dans la réalité, c’est encore trop jeune, trop brut et trop cher pour être alléchant. C’est pour cette raison que les ventes ne sont pas encore aussi élevées que Samsung le voudrait mais le géant sud-coréen fait son possible pour changer tout cela. Il travaillerait ainsi sur un nouveau modèle pour 2021 qui serait vendu sous les 1 000 $.

C’est tout du moins ce qu’avance un rapport de Display Supply Chain Consultation (DSCC). Samsung pourrait, selon eux, introduire un nouveau smartphone avec écran pliable dans le courant de l’année 2021, un appareil qui serait bien plus abordable que ses prédécesseurs. La notion d'”abordable” restera bien évidemment à voir une fois les tarifs définitifs connus.

avec un tarif sous les 1 000 $

Pour l’heure, le smartphone Samsung avec écran pliable le plus abordable est le Samsung Galaxy Z Flip qui coûte plus de 1 000 $ mais qui reste bien moins cher que le Galaxy Z Fold 2. Cela étant dit, malgré son positionnement tarifaire moins élevé, sa fiche technique pèche quelque peu, ce qui peut expliquer pourquoi il n’est pas aussi populaire. A fortiori sur ce segment haut de gamme où l’on peut dépenser un peu plus pour avoir encore mieux.

Une chose est sûre, le prix sera l’argument principal pour attirer les clients vers le smartphone à écran pliable mais il faudra attendre encore plusieurs mois avant de découvrir ce que Samsung a prévu. D’ici là, il se pourrait que d’autres fabricants se lancent sur ce marché. Plusieurs rumeurs rapportent qu’Apple envisagerait la chose, avec un lancement dans le courant de l’année 2022. À suivre !