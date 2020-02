Samsung travaille déjà à l’amélioration de la caméra du Galaxy S20

Lorsqu'un smartphone est commercialisé, il souffre souvent de certains bugs. Les fabricants doivent alors fournir des mises à jour, assez rapidement, pour contenter les utilisateurs. Le Galaxy S20 n'est pas encore disponible que déjà Samsung travaille sur un correctif.

Le Samsung Galaxy S20 n’est pas encore sur le marché mais plusieurs media spécialisés qui ont pu tester l’appareil ont rencontré des bugs avec les caméras. Le géant sud-coréen s’exprime aujourd’hui sur le sujet en déclarant travailler actuellement sur un correctif. De quoi fournir un appareil pleinement opérationnel pour sa sortie dans quelques jours ? Espérons-le.

Samsung travaille sur un correctif pour la partie photo/vidéo

“Le Galaxy S20 offre un système de caméra novateur et très avancé”, expliquait Samsung à The Verge. “Nous travaillons constamment à améliorer les performances pour proposer la meilleure des expériences à nos clients. C’est dans cette optique que nous travaillons actuellement sur une future mise à jour pour améliorer l’expérience caméra dans son ensemble.” Les problèmes n’ont pas été cités précisément. Il semble cela dit assez logique de penser que le tout nouveau capteur 108 MP ou le système de détection de phase pour l’autofocus ne se laissent pas apprivoiser si facilement.

de ses très attendus Galaxy S20

Les premières critiques évoquaient une lenteur et parfois même des soucis dans la mise au point. La captation vidéo est aussi impactée par ce souci. Le traitement de l’image était aussi décrié, jugé trop agressif par certains testeurs. Les Galaxy 20 et S20+ n’ont pas les mêmes problèmes dans la mesure où ils utilisent un système différent. Le S20 Ultra, quant à lui, est censé embarquer le meilleur des modules caméra. Et pourtant… Le géant sud-coréen n’a pas précisé à quelle date ce correctif sera disponible. Espérons simplement qu’il le soit pour le 6 Mars, date de disponibilité de cette nouvelle gamme… sans quoi il faudra passer quelque temps avec un appareil capricieux sur la photo et la vidéo. À suivre !