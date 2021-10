Samsung supprime enfin les publicités dans ses propres applications

Samsung commence à supprimer les publicités de ses propres applications. Un changement effectif en Corée du Sud, et aux États-Unis, semble-t-il

Les fabricants de smartphones Android, tous comme les opérateurs, ont un certain nombre de latitudes quant au logiciel qu’ils proposent à leurs clients. Ceux-ci ont en effet accès à la version open-source de l’OS mobile de Google et peuvent y apporter leurs modifications, pour leur surcouche maison, notamment. On aime, ou pas, chacune de ces versions. Certains changements ont plus de mal à passer. C’est le cas de la publicité intégrée dans les applications Samsung sur ses téléphones.

Si vous avez déjà utilisé un smartphone Samsung, vous avez peut-être constaté que le géant sud-coréen avait intégré des publicités dans ses propres applications. Cela a été un gros sujet de contestation parmi les fans de la marque asiatique. En effet, dans la mesure où l’on paye le téléphone, souvent très cher, pourquoi devrait-on en plus devoir subir des publicités ? Et c’est d’autant plus contestable que lesdites publicités sont présentes dans les applications du fabricant.

Un changement effectif en Corée du Sud, et ailleurs aussi ?

Fort heureusement, après des années de plaintes par les utilisateurs, il semblerait que Samsung ait enfin décidé d’écouter les clients. En effet, le fabricant aurait commencé à supprimer ces publicités dans ses applications. Samsung avait même confirmé la chose en août, le directeur du mobile TM Roh ayant déclaré qu’ils allaient supprimer les publicités dans des applications comme Weather, Samsug Pay et Samsung Themes.

Cette suppression devait semble-t-il ne concerner que les utilisateurs de Corée du Sud mais nombre de clients américains constatent eux aussi la disparition de ces publicités. Difficile de savoir si ceci est intentionnel ou purement accidentel mais c’est une bonne chose, quoi qu’il en soit. Si vous voyez toujours les publicités sur votre smartphone Samsung dans les applications mentionnées plus haut, vous pouvez essayer de forcer leur arrêt et de les relancer.

Une fois ceci fait, vous pourriez ne plus voir les publicités. Difficile, on l’a dit, de savoir si cette suppression concerne d’autres pays, y compris la France. Qui ne tente rien n’a rien !