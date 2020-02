Samsung souhaite vendre ses écrans pliables aux constructeurs intéressés

Si les écrans pliables arrivent aujourd'hui sur le marché dans nos smartphones, certains fabricants y travaillent depuis de nombreuses années. C'est le cas de Samsung. Et le géant sud-coréen cherche aujourd'hui à vendre ses écrans aux autres constructeurs.

Samsung travaille depuis longtemps sur les écrans pliables. L’année dernière, la technologie faisait ses débuts sur le smartphone Samsung Galaxy Fold. À l’heure actuelle, rares sont les modèles à proposer cette innovation, plus rares encore sont les marques à s’être lancées sur ce segment. Mais la situation pourrait évoluer assez rapidement dans la mesure où le géant sud-coréen souhaiterait vendre ses écrans aux tiers intéressés.

Samsung ouvre la commercialisation de ses écrans pliables

En effet, Samsung Display vient d’annoncer la commercialisation de son verre ultra-fin utilisé pour le développement de smartphones dotés d’un écran pliable. Selon Dennis Choi, vice-Président de la division marketing pour les écrans mobiles chez Samsung Display, “avec notre fenêtre de protection existante en polyimide, le développement de cette nouvelle fenêtre Samsung UTG extrêmement flexible nous permet aujourd’hui de répondre à une demande client grandissante.” Suffisamment pour prendre des commandes de la part d’autres fabricants d’appareils mobiles ? Il semblerait.

auprès des constructeurs tiers intéressés

Et Dennis Choi d’ajouter : “Clairement, Samsung UTG est une alternative de fabrication très séduisante qui est aussi un nouvel exemple important de notre engagement envers les avancées technologique et l’excellence dans la production.” Il n’a pas été précisé qui pourrait vouloir acheter les écrans pliables de Samsung. Mais une chose est sûre, si le géant asiatique ouvre ainsi sa technologie, il ne fait aucun doute que les modèles de smartphones avec écran pliable vont se multiplier. Pour l’heure, s’il fallait compter, nous pourrions citer quatre marques qui ont déjà un tel appareil, ou qui travaillent actuellement sur un modèle. Il s’agirait de Samsung, Huawei, Motorola et Royole. Le public, quant à lui, n’est pas encore franchement convaincu. L’idée est bonne sur le papier mais à l’usage, c’est encore loin d’être abouti. À suivre !