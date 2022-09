Samsung s’engage pour une neutralité carbone d’ici 2050

Samsung s'engage à la neutralité carbone pour 2050. Pour ce faire, le géant détaille de nombreuses initiatives en rejoignant notamment le programme RE100.

Samsung s’est engagé à atteindre la neutralité carbone pour toute l’entreprise d’ici à 2050. Elle dépensera environ 5 milliards d’euros sur les 27 prochaines années pour que cela devienne réalité. Bien que ce projet ne soit pas aussi agressif que celui de Microsoft, qui s’est engagé à atteindre cette neutralité carbone d’ici à la fin de la décennie, le géant sud-coréen a l’intention d’implémenter très bientôt des changements pour que sa Division Device eXperience (DX) soit neutre en carbone à l’orée 2030.

Samsung s’engage à la neutralité carbone pour 2050

La division DX de Samsung gère tout ce qui touche à l’électronique grand public, y compris les opérations de fabrication des smartphones et des écrans, et elle n’était responsable que de 10 % des émissions de gaz à effet de serre en 2021. Dans le même temps, la division responsable des puces et des composants, qui est souvent celle qui génère le plus de revenus, était responsable, elle, de 90 % des 17,4 millions de tonnes de de gaz à effet serre émises l’année dernière.

Pour ce faire, le géant détaille de nombreuses initiatives

Clairement, il y a encore beaucoup de travail à réaliser pour que cette division atteigne la neutralité carbone. L’une des pistes que souhaite suivre l’entreprise, c’est de développer des technologies qui permettraient de réduire de manière significative les sous-produits de la production de semi-conducteurs. Samsung prévoit aussi d’installer des usines de traitement sur les sites de fabrication de ses puces. De plus, l’entreprise développera des technologies de capture et d’utilisation du carbone qui peuvent exploiter les émissions de carbone de ses usines de semi-conducteurs, les stocker et les transformer en source quelconque utilisable.

en rejoignant notamment le programme RE100

Le géant de la tech a rejoint RE100, initiative mondiale pour les entreprises qui veulent utiliser des énergies renouvelables pour leurs opérations. Il commencera en faisant fonctionner la division DX et toutes les opérations en dehors de la Corée du Sud sur les seules énergies renouvelables d’ici les cinq prochaines années, avant d’atteindre les 100 % de tous ses besoins énergétiques dans le monde d’ici à 2050. Samsung a aussi détaillé d’autres projets environnementaux dans son annonce, y compris son engagement à promouvoir la réutilisation de l’eau et à étendre son initiative de collecte des déchets électroniques à 180 pays, contre 50 actuellement.

Un porte-parole de l’un des actionnaires déclarait à Reuters que Samsung avait tellement repoussé une telle promesse publique de neutralité carbone que certains investisseurs à long terme commençaient à s’inquiéter. Kim Soo-jin, directeur du groupe stratégie ESG – Environnement, Social et Gouvernance, qui se rapporte aux trois principaux facteurs permettant d’évaluer le caractère durable d’un investissement – de Samsung, expliquait : “Nous sommes une entreprise qui fabrique directement… alors il y a des défis variés et à tous les niveaux. Finalement, nous sommes une entreprise technologique… Alors nous allons contribuer positivement au changement climatique à travers le développement de technologies. Et puisque nous sommes une grande entreprise et que nos produits sont très populaires, nous aurons un impact grâce au nombre.”