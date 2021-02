Samsung se prépare à lancer son Quick Share sur Windows

Les fabricants d'appareils électroniques proposent aujourd'hui davantage que le simple appareil en lui-même. Souvent, il y a tout un écosystème autour. Apple en est l'exemple le plus abouti. Samsung aussi, dans une moindre mesure.

Avoir aujourd’hui un smartphone, un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, voire aussi une smartwatch n’est pas rare. En termes de productivité, c’est un gain plus qu’appréciable. Mais si en plus tous ces appareils appartiennent à un même écosystème, alors il est possible d’aller plus loin encore. Apple maîtrise ceci à la perfection. Samsung s’y met aussi, dans une moindre mesure, et s’ouvre un peu plus sur Windows avec une mise à jour de Quick Share.

Samsung Quick Share sera bientôt disponible avec les PC Windows 10

L’un des avantages à avoir un iPhone et un ordinateur Mac, c’est la fonctionnalité AirDrop qui permet aux utilisateurs de transférer rapidement et simplement des fichiers du téléphone vers l’ordinateur et vice-versa. Ceci étant dit, il semblerait que les possesseurs de smartphones Samsung puissent bientôt disposer d’une fonctionnalité similaire avec leur ordinateur Windows.

En effet, il s’avère que le géant sud-coréen préparerait actuellement le lancement de Quick Share sur Windows. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Quick Share est une fonctionnalité de Samsung lancée en 2020 avec le Galaxy S20. Il s’agissait alors de la réponse de Samsung à Apple AirDrop. Celle-ci permet aux utilisateurs de partager des fichiers sans fil entre appareils Samsung compatibles.

pour des transferts de fichiers rapides et faciles sans fil

Ceci étant dit, la fonctionnalité était alors limitée aux seuls appareils mobiles. Désormais, avec cette future mise à jour, Quick Share devrait donc pouvoir être utilisé pour transférer vers ou depuis des PC sous Windows 10. Cela signifie que si vous avez un smartphone Samsung, vous pourrez bientôt transférer vos fichiers sans fil de votre téléphone vers votre PC et vice-versa sans le moindre câble.

Dans l’idéal, ce serait parfait de pouvoir en profiter avec des smartphones autres que ceux de Samsung mais c’est là assurément un argument de vente. Nul ne sait actuellement quand la fonctionnalité en question sera disponible mais les possesseurs de smartphones Samsung devraient être ravis de pouvoir en profiter.