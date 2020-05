Samsung rêve aussi d’avoir sa propre carte de débit

Les systèmes de paiement ont énormément changé ces dernières années avec l'explosion du paiement mobile notamment. Aujourd'hui, les géants de la tech veulent aussi profiter de cet énorme marché. Cela passe aujourd'hui semble-t-il par proposer une carte de paiement.

Les géants de la tech qui proposent leurs propres services de paiement, cela n’a rien de nouveau. Apple, Google, Samsung, pour ne citer qu’eux, s’y sont essayé, avec plus ou moins de réussite. Ces derniers temps, cependant, ces géants semblent se concentrer sur un autre service de paiement très usité aujourd’hui, la carte de paiement. Apple a ainsi lancé son Apple Card, Samsung voudrait faire de même.

Samsung travaille lui aussi sur un système de gestion de son argent

Apple avait lancé son Apple Card aux États-Unis en Août 2019. Huawei avait suivi le mouvement et le mois dernier, plusieurs rapports suggéraient que Google travaillait sur un projet de carte assez similaire. Aujourd’hui, il semblerait que ce soit donc Samsung qui veuille se joindre à l’aventure. Le géant sud-coréen vient en effet d’annoncer officiellement son intention de lancer sa propre carte de débit dans un futur proche.

Une plate-forme centrée sur le mobile avec une carte de débit physique

Selon le communiqué publié par Samsung : “En 2020, Samsung Pay viendra étendre son service, passant d’une méthode gratifiante de faire des achats à une méthode pour mieux gérer son argent. Durant toute l’année écoulée, nous avons été occupés à développer une plate-forme de gestion de l’argent centrée sur le mobile. Notre vision est d’aider les consommateurs à mieux gérer leur argent pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Aujourd’hui plus que jamais, les services financiers mobiles et les outils de gestion de budget joueront un grand rôle dans nos vies quotidiennes tout en offrant de nouvelles possibilités.” Pour l’heure, les détails concernant ce projet sont très minces mais Samsung a confirmé un partenariat avec SoFi sur ce sujet et s’est engagé à partager davantage d’informations dans les prochaines semaines.