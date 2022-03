Samsung répond aux accusations de ralentissement volontaire des apps Android

Samsung ne ralentit pas volontairement les apps Android qui ne sont pas des jeux contrairement à ce qu'annoncent certains utilisateurs.

Récemment, Samsung s’est retrouvé sous le feu des critiques après l’apparition de rapports affirmant que le géant sud-coréen faisait volontairement ralentir les applications Android qui ne sont pas des jeux. Cela avait été “découvert” après que des utilisateurs aient changé manuellement les noms de packages d’applications qui ne sont pas des jeux et ont constaté une réelle différence.

Samsung ne ralentit pas volontairement les apps Android qui ne sont pas des jeux

Le géant sud-coréen a depuis lors répondu à ces accusations dans un communiqué public. On peut notamment y lire la chose suivante : “Notre priorité est d’offrir aux utilisateurs la meilleure expérience mobile. Le Service d’Optimisation des Jeux (GOS) a été pensé et conçu pour aider les applications de jeux à atteindre de hautes performances tout en préservant la température de l’appareil. Le GOS affecte en aucun cas les performances des applications qui ne sont pas des jeux.”

contrairement à ce qu’annoncent certains utilisateurs

Et si cette accusation a pris tant d’ampleur, c’est parce que ce n’est pas la première fois, malheureusement, que des fabricants de smartphones, et pas uniquement Android, sont accusés de ralentir sciemment leurs appareils. Bien qu’il puisse y avoir de nombreuses raisons d’agir ainsi, un grand nombre d’entre elles ont d’ailleurs été déjà citées ces dernières années, le manque de communication et de transparence peut clairement expliquer pourquoi la pilule a du mal à passer aujourd’hui.

Samsung a par ailleurs aussi déclaré avoir l’intention de publier une mise à jour qui offrira davantage de contrôle aux utilisateurs. “Nous accordons beaucoup d’importance aux retours concernant nos produits et après avoir bien considéré ces derniers, nous avons pris la décision de publier bientôt une mise à jour qui permettra aux utilisateurs de contrôler les performances lorsqu’ils jouent.”