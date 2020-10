Samsung raille Apple pour la disparition de l’adaptateur secteur dans les boîtes des iPhone

Apple a enfin officialisé son iPhone 12 ce mardi 13 octobre. Et avec ce denier, la firme de Cupertino a pris une décision forte en supprimant les écouteurs et l'adaptateur secteur de la boîte de l'appareil...

Lorsque Apple a officialisé son iPhone 12 ce mardi 13 octobre, la marque à la pomme a confirmé qu’elle n’inclurait pas d’adaptateur secteur dans la boîte. Il n’aura pas fallu longtemps pour que le grand rival de toujours de la firme de Cupertino, Samsung, ne décide d’en profiter. Ce fut chose faite dans une publication sur Facebook. Le géant sud-coréen se moque gentiment de l’absence de cet adaptateur secteur dans les boîtes des iPhone.

Samsung se moque d’Apple pour l’absence d’adaptateur secteur avec ses iPhone

Dans la publication en question, on peut lire la chose suivante : “😎😎Votre #Galaxy vous donne effectivement ce que vous attendez. Y compris le plus basique, un chargeur, jusqu’à ce qui se fait de mieux en termes de caméra, batterie, performances, mémoire et même d’écran 120 Hz ✌️ sur un smartphone. 😎😎” Voilà qui a le mérite d’être clair.

Cela étant dit, il y a fort à parier que cette nouvelle “publicité” vieillisse plutôt mal. En effet, nombreuses sont les marques qui se sont moquées d’Apple par le passé pour l’absence de telle ou telle fonctionnalité, comme le support de Flash à l’époque. Mais nombreuses sont aussi celles qui ont suivi les pas de Apple. Il n’est pas aberrant de penser qu’il viendra un jour où Samsung pourrait regretter d’avoir publié ce post sur Facebook.

Une publicité que le géant sud-coréen pourrait un jour regretter

Cependant, on ne peut pas non plus blâmer Samsung d’avoir saisi cette opportunité. Après tout, avec l’iPhone 12 qui monopolise l’actualité, ce serait presque une faute professionnelle de la part de Samsung de ne pas utiliser cette occasion pour se faire de la publicité gratuite. Apple a tenté de justifier l’absence de ces accessoires en jouant sur la fibre de la protection de l’environnement.

Certes, tout le monde n’a pas nécessairement besoin d’un nouvel adaptateur secteur, mais étant donné le tarif demandé pour s’offrir un iPhone, on comprend aussi pourquoi certains pensent que le moins que Apple puisse faire, c’est d’inclure ces accessoires basiques dans les boîtes.