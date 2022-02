Samsung promet quatre années de mises à jour Android sur ses flagships

Samsung promet désormais 4 ans de mises à jour majeures d'Android pour ses Galaxy S22, bien sûr, mais aussi ses Galayx S21, Z Fold 3 et Z Flip 3.

Samsung dévoilait tout récemment ses nouveaux flagships dans la gamme Galaxy S. Il s’agit des smartphones Galaxy S22 et S22 Ultra. Comme à l’accoutumée, ces appareils font toujours mieux, mieux que leurs prédécesseurs, en termes de capacités, de performances et autre. Mais le géant sud-coréen annonce aussi un changement très intéressant pour les clients de la marque qui ne changent pas très régulièrement de smartphone…

Samsung promet désormais 4 ans de mises à jour majeures d’Android

Les Galaxy S22, S22 Ultra et Tab S8 ne représentent pas uniquement des mises à jour matérielles, ce sont aussi des appareils qui annoncent une modification importante dans la gestion des mises à jour logicielles par Samsung. En effet, le géant a promis que les gammes S22 et Tab S8 auraient droit à “jusqu’à quatre générations” de mises à jour majeures du système d’exploitation Android – et donc pas uniquement de mises à jour de sécurité, comme annoncé l’année dernière -.

pour ses Galaxy S22, bien sûr, mais aussi ses Galayx S21, Z Fold 3 et Z Flip 3

Mieux encore, les Galaxy S21, Z Fold 3 et Z Flip 3 y auront droit eux aussi. Le nombre exact de mises à jour dépendra de la combinaison de modèles et des pays, mais cela pourrait signifier que le S22 que vous achèteriez maintenant pourrait rester à jour dans tout l’écosystème de Google jusqu’au début de l’année 2026.

Cette augmentation de la durée de prise en charge logicielle place désormais Samsung parmi les constructeurs qui supportent leurs appareils Android le plus longtemps. Même Google ne promet “que” 3 ans de mises à jour majeures d’Android pour ses Pixel 6, avec des mises à jour de sécurité jusqu’à 5 ans. Bien que ces quatre années soient encore loin d’Apple – qui offre d’ordinaire entre 5 et 6 ans de mises à jour d’iOS -, cela pourrait donner aux potentiels clients une raison supplémentaire de craquer pour le Galaxy S22, si vous n’avez pas l’habitude de changer de smartphone très fréquemment. Vous n’aurez alors pas à vous inquiéter de vous retrouver avec un smartphone incapable d’être mis à jour alors qu’il est pourtant encore en parfait état.