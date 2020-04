Samsung préparerait un smartphone avec une caméra pop-up

Les smartphones sont actuellement dans une période de transition en ce qui concerne les modules photo/vidéo. Les technologies évoluent, il devient notamment possible de dissimuler les capteurs sous l'écran. Samsung pourrait revenir à un système de pop-up.

Samsung est l’un des leaders du marché du mobile. Si les designs de ses appareils sont tous très ressemblants, cela n’empêche pas le géant sud-coréen de tester certaines choses. Tantôt assez avant-gardistes, tantôt tout le contraire. Samsung avait déjà tenté de se débarrasser des caméras visibles sur ses smartphones mais cette nouvelle tentative pourrait sembler plutôt familière…

Samsung teste une fois encore la caméra pop-up

En effet, si l’on en croit le célèbre leaker OnLeaks, avec la collaboration de Pigtou, un futur smartphone Samsung – très probablement dans la gamme Galaxy A – pourrait voir le jour avec un module caméra frontal dissimulé derrière un mécanisme pop-up. À la manière de ce que propose le OnePlus 7 Pro et certains autres téléphones récents. Avec un tel système, le capteur est totalement invisible sur la façade avant mais il faut patienter un peu avant que la caméra ne soit opérationnelle pour prendre votre selfie.

sur un futur Galaxy A, semble-t-il

Pour l’heure, OnLeaks et Pigtou ne fournissent aucun détail mais cet appareil, s’il existe, sera dans le milieu de gamme. En effet, le scanner d’empreinte digitale est situé à l’arrière – et non pas intégré sous l’écran, sur la face avant – et l’on y retrouve qu’un “simple” triple module photo. Ce smartphone profiterait cela dit d’un grand écran de 6,5 pouces, certainement le gros argument de vente de cet appareil. Étant donné le peu d’informations dont on dispose actuellement, il en faut pas s’attendre à un lancement imminent mais si cette rumeur est avérée, cela montre que Samsung continue de tester comment éliminer au maximum les éléments perturbateurs sur ses smartphones, tout en restant plus “classique” et en prenant moins de risque pour ses flagships.