Samsung pourrait se passer de Qualcomm dans son Galaxy S21

Depuis plusieurs années, les smartphones haut de gamme Samsung se déclinent en deux variantes selon le marché sur lequel ils sont vendus, avec une puce Qualcomm ou une puce Exynos. Cela étant dit, selon une nouvelle rumeur, il semblerait que Samsung prévoit de se passer des puces Qualcomm pour sa gamme Galaxy S21 qui sera lancée l’année prochaine. Celle-ci pourrait n’utiliser que des puces Exynos.

Pourquoi un tel changement ? La question est tout à fait légitime et il pourrait y avoir plusieurs réponses. L’une d’entre elles serait le coût. En effet, le Qualcomm Snapdragon 875 sera plus onéreux que le Snapdragon 865, ce qui signifie que Samsung devra soit augmenter la facture finale demandée au client soit absorber la différence et accepter de réaliser des marges plus faibles.

Autre raison possible, et celle-ci est davantage spéculative. Peut-être le géant sud-coréen souhaite-t-il faire comme Apple. En effet, la firme de Cupertino utilise ses propres puces depuis de nombreuses années années, à tel point que celles-ci sont aujourd’hui suffisamment matures pour venir remplacer les processeurs Intel dans les ordinateurs. Peut-être Samsung espère-t-il pouvoir procéder de la même manière.

Cela étant dit, les puces Samsung Exynos ont assez mauvaise réputation. Les possesseurs d’appareils équipés d’une telle puce se plaignent souvent de performances en-deçà de celles proposées par la variante sous Snapdragon. Le géant asiatique est-il parvenu à améliorer sensiblement sa puce ? L’information est à prendre avec des pincettes, évidemment. Il faudra attendre les informations officielles concernant le Galaxy S21 pour savoir de quoi il retourne.

I can confirm that Samsung won't use Snapdragon 865 again for their S21, instead I heard that Samsung could use Exynos 1000 for all S21 varrient (US, China included) https://t.co/XN99kJMRVe

— Your favourite Chun is back (@Boby25846908) July 7, 2020