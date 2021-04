Samsung pourrait lancer de nouveaux ordinateurs portables dans les semaines à venir

Le géant sud-coréen Samsung s'apprêterait à commercialiser de nouveaux ordinateurs portables de sa gamme Galaxy Book dans les prochaines semaines.

Samsung est l’un des plus gros fabricants d’appareils électroniques au monde. Pour conserver sa place, et enregistrer des ventes toujours plus impressionnantes, le géant sud-coréen n’hésite pas à multiplier les produits, dans tous les domaines. Samsung pourrait notamment lancer de nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book dans les prochaines semaines.

Samsung pourrait dévoiler de nouveaux ordinateurs portables

Récemment, Samsung avait annoncé qu’il organiserait un événement Galaxy Unpacked le 28 avril prochain. Le géant sud-coréen n’avait pas précisé les produits qui seraient annoncés si ce n’est que “le plus puissant des Galaxy arrive”. Cela suggère que, quoi que l’entreprise ait prévu, il ne s’agira pas d’un appareil d’entrée ou moyen de gamme.

Bien que certains espèrent qu’il s’agisse de nouveaux smartphones, il y a de grandes chances que cet événement soit plutôt dédié aux ordinateurs portables de l’entreprise. C’est tout du moins ce qu’annonce un rapport de CNET qui met en avant de précédentes rumeurs laissant entendre que Samsung pouvait préparer le lancement de nouveaux ordinateurs portables pour avril. Et cet événement Galaxy Unpacked semble tomber à la perfection.

Parmi les nouvelles machines qui seraient ainsi annoncées, nous retrouverions notamment de nouveaux Galaxy Book ainsi que de nouveaux Chromebook. Il sera très intéressant de voir ce que le géant sud-coréen a à proposer. Rendez-vous le 28 avril pour découvrir tous les détails de ces nouvelles références.

À noter, bien qu’il y ait toujours une chance que cet événement ait un lien quelconque avec des smartphones, les rumeurs semblent indiquer que ce ne sera pas le cas. Samsung aurait cependant dans ses cartons un certain nombre de nouveaux téléphones à lancer, notamment des appareils dotés d’écran pliable, mais les derniers rapports en date laissent entendre que les lancements auraient davantage lieu en juin et non en avril. Une chose est sûre, nous aurons la réponse dans quelques semaines. À suivre !