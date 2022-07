Samsung officialise un événement Unpacked pour le 10 août prochain

Samsung annonce un événement Unpacked, rendez-vous le 10 août prochain à partir de 15 h.

Il semblerait que la période creuse de l’été en ce qui concerne nos gadgets électroniques touche déjà bientôt à sa fin. Samsung s’apprête en effet à lancer une nouvelle vague de produits. Le géant sud-coréen a transmis des invitations pour son prochain événement Unpacked (après avoir partagé un teaser façon puzzle), lequel aura lieu le 10 août prochain, à 15 h, heure française. La présentation sera retransmise en ligne sur le site de Samsung, aucune présence physique. Vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire pour réserver les futurs produits.

Comme elle l’a fait les années précédentes, Samsung offre des tarifs spéciaux via son programme Reserve. Vous avez cette fois jusqu’au 10 août pour vous inscrire. Selon Samsung, il y a une “offre de non-engagement” et il suffit de fournir un nom et une adresse email pour profiter de réductions assez avantageuses : jusqu’à 200 $ sur un pack Samsung Galaxy.

L’entreprise devrait lancer durant cet événement la prochaine génération de ses smartphones avec écran pliable Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, ainsi que de nouvelles smartwatches et de nouveaux écouteurs sans fil. Nous ne savons à l’heure actuelle pas grand-chose de ces futurs produits, bien que plusieurs rapports laissent entendre que Samsung pourrait vendre ses smartphones avec écran pliable à des tarifs plus abordables que précédemment.

Nous ne manquerons pas de couvrir les annonces principales, vous pourrez ainsi tout savoir de cette prochaine génération d’appareils mobiles selon Samsung. Rendez-vous donc le 10 août prochain !