Samsung officialise ses SSD 990 Pro, plus rapides, plus efficients. Des gains en lecture, écrite et dans la gestion de l'énergie. De quoi faire vraiment mieux que les très réussis 980 Pro ?

Samsung a dévoilé sa dernière gamme de SSD NVMe, la gamme SSD 990 Pro. L’entreprise affirme que ces SSD sont capables d’atteindre pratiquement les vitesses les plus élevées, selon la théorie, pour l’interface PCIe 4.0 – les SSD en PCI 5.0 seront, eux, bien plus rapides -. Le géant sud-coréen espère ainsi pouvoir fournir de meilleures performances pour les jeux PC et consoles, les contenus 4K et 8K et tout ce qui consomme énormément de données.

Samsung officialise ses SSD 990 Pro, plus rapides, plus efficients

Les SSD 990 Pro proposent des vitesses de lecture et écriture pouvant aller jusqu’à 7 450 Mo/s et 6 900 Mo/s respectivement. La gamme 980 Pro, elle, se contentait de 7 000 Mo/s et 5 100 Mo/s. En lecture et écriture aléatoires, les 990 Pro iront jusqu’à 1 400 k et 1 550 K opération d’entrées/sorties par seconde, selon Samsung. L’entreprise explique aussi que cela représente une amélioration de 55 % par rapport aux performances des 980 Pro.

Des gains en lecture, écrite et dans la gestion de l’énergie

De plus, Samsung affirme que ses 990 Pro seront plus efficients que la génération précédente, avec un gain jusqu’à 50 %. Ces SSD disposent d’un contrôleur totalement redessiné avec un revêtement en nickel ainsi qu’une dissipatrice d’énergie pour mieux évacuer la chaleur. Les 990 Pro utilisent aussi la technologie Samsung Dynamic Thermal Guard pour leur permettre de garder une température optimale. Il s’agit d’une version avec un dissipateur d’énergie offrant un contrôle thermique externe, ainsi que des lumières RGB, ce qui pourrait en faire un accessoire parfait si vous voulez l’intégrer dans une PlayStation 5, par exemple.

De quoi faire vraiment mieux que les très réussis 980 Pro ?

Les SSD 980 Pro sont parmi les meilleurs – notamment lorsque intégrés dans une PS5 -. Espérons que les 990 Pro parviennent à faire mieux grâce à leurs vitesses plus élevées et leur meilleure gestion de l’énergie. Samsung commencera à commercialiser sa gamme 990 Pro en octobre. Comptez 179 $ pour le modèle 1 To et 309 $ pour la version 2 To. Le géant sud-coréen devrait aussi proposer une version 4 To l’année prochaine.