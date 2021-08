Samsung officialise ses smartwatches Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic

Samsung officialise ses Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic avec la toute nouvelle version de Wear OS conçue par Google et Samsung.

Aux côtés des très impressionnants Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3, Samsung officialisait aussi de nouveaux wearables, deux nouvelles smartwatches pour être précis, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Et ce qui est intéressant avec ces modèles, c’est que ce sont les tous premiers à tourner sous la version de Wear OS conçue grâce au partenariat entre Google et Samsung.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, durant la conférence Google I/O 2021, Google expliquait travailler avec Samsung pour revoir en profondeur sa plate-forme Wear OS, et il semblerait aujourd’hui que les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic soient les premiers produits à utiliser cette nouvelle version de l’OS.

En termes de fonctionnalités, Samsung a équipé ses montres de son BioActive Sensor qui, selon les dires du géant sud-coréen, est plus petit que les capteurs traditionnels et propose une solution 3-en-1 intégrant un capteur de fréquence cardiaque optique, un électrique et un capteur dédiée à l’analyse de l’impédance bioélectrique.

Ces capteurs peuvent être utilisés pour suivre tout un tas de paramètres liés à la santé comme le rythme cardiaque, évidemment, la détection des fibrillations atriales, les niveaux d’oxygène dans le sang et même la pression artérielle. Samsung explique aussi que, pour la toute première fois, ces nouvelles Galaxy Watch peuvent déterminer la composition corporelle, ce qui peut être très utile si vous voulez déterminer votre pourcentage de masse musculaire, par exemple.

Comme attendu avec une smartwatch, on retrouve par ailleurs un grand nombre de modes d’utilisation, pour l’exercice physique notamment, à disposition de l’utilisateur. Certains exercices sont même soigneusement guidés, ce sont les Group Challenges. Les utilisateurs disposant d’un Smart TV Samsung compatible pourront même appairer leur montre à leur TV pour mieux voir les exercices à effectuer.

Sous le capot de ces Galaxy Watch 4, des composants améliorés par rapport à la génération précédente. Un CPU 20 % plus rapide, 50 % de RAM supplémentaires et un GPU qui, toujours selon Samsung, et 10 fois plus rapide que celui du modèle précédent.

En termes de tarif, la Galaxy Watch 4 sera proposée à 250 $ pour le modèle Bluetooth et 300 $ pour la version LTE. La Galaxy Watch 4 Classic, quant à elle, est un peu plus onéreuse, à 350 $ pour le modèle Bluetooth et 400 $ pour la LTE.