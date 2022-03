Samsung officialise ses nouveaux Smart Monitor M8

Samsung lance ses nouveaux Smart Monitor M8, 32 pouces, 4K et de nombreuses fonctionnalités et services natifs.

S’il y a bien une chose très intelligente dans les designs produits proposés par Apple, c’est que ces derniers sont pensés pour fonctionner très bien ensemble. Ainsi, dans une pièce, l’ensemble est très agréable à l’œil, très homogène. C’est particulièrement vrai avec le tout récent Studio Display, qui semble parfaitement à sa place à côté du Mac Studio ou d’un MacBook Air ou MacBook Pro. Samsung dévoile une nouvelle solution alternative.

Samsung lance ses nouveaux Smart Monitor M8

Le problème, malheureusement, avec les produits de la marque à la pomme, c’est qu’ils sont plutôt onéreux. Le Studio Display ne fait pas exception, il est proposé à partir de 1 749 €. Si vous aimez l’esthétique proposée par la firme de Cupertino, mais que vous n’avez pas envie de débourser les sommes demandées, les nouveaux Smart Monitor M8 de Samsung pourraient être intéressants. En effet, il faut reconnaître que leur design est très réussi.

32 pouces, 4K et de nombreuses fonctionnalités et services natifs

Ces écrans avaient initialement été annoncés durant le CES 2022. Aujourd’hui, ils sont enfin disponibles à la vente, à 730 $, ce qui est plutôt raisonnable quand on connait les caractéristiques de la bête. Ce moniteur offre une diagonale de 32 pouces, ce qui est plus grand que le Studio Display, une résolution 4K, inférieure à la 5K proposée par le Studio Display, mais si la 4K vous suffit largement, ce ne sera pas un problème.

Et comme son nom le suggère, il s’agit là d’un smart display. Comprenez par là que le produit dispose de fonctionnalités tierces très intéressantes comme la possibilité de regarder Netflix nativement, même si vous n’avez pas d’appareil branché dessus. D’autres services de streaming sont pris en charge, tout comme certaines applications – Google Docs, par exemple – et il y a même AirPlay 2. L’écran est par ailleurs compatible avec la technologie HDR10+ et dispose d’une interface USB-C. Il prend même en charge des assistants vocaux numériques comme Bixby ou Amazon Alexa.