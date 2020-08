Samsung officialise sa smartwatch Samsung Galaxy Watch 3

Les smartwatches ont encore quelques difficultés à vraiment convaincre le grand public mais les fabricants sont persuadés de pouvoir y parvenir. Ils multiplient les modèles. Voici aujourd'hui la Samsung Galaxy Watch 3.

Si vous avez du mal à prendre soin de vous au niveau physique et/ou que vous cherchez un outil pour suivre vos constantes au quotidien, vous avez peut-être déjà une montre connectée, ou autre tracker d’activité. De nouveaux modèles sortent régulièrement. Aujourd’hui, c’est Samsung qui annonce sa toute dernière création, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3, avec tout un tas de capteurs liés à la santé.

Samsung officialise sa Galaxy Watch 3

Cette Galaxy Watch 3 offre toutes les fonctionnalités désormais assez standard sur le marché, comme le suivi du rythme cardiaque. Elle est aussi en mesure de réaliser un ECG, de contrôler votre pression artérielle et même de mesurer les niveaux d’oxygène dans votre sang – une fonctionnalité qui, aux dernières nouvelles, pourrait bien arriver aussi dans l’Apple Watch Series 6 -.

La Galaxy Watch 3 est aussi capable d’analyser votre sommeil grâce au partenariat noué avec la National Sleep Foundation, ainsi que vos niveaux de stress, un indicateur important pour votre état de santé général. Samsung met aussi en avant que cette Galaxy Watch 3 est 14% plus fine, 8% plus petite et 15% plus légère que sa prédécesseure. Elle conserve cependant sa couronne physique rotative, pour des interactions facilitées avec la montre.

Toujours plus performante, plus compacte et capable de mesurer l’oxygène dans le sang

La Samsung Galaxy Watch 3 est d’ores-et déjà-disponible en précommande, et ce jusqu’au 20 août, à différents tarifs selon la version. Pour les modèles 41 mm, comptez 429€ pour la version WiFi uniquement et 479€ pour la compatibilité 4G. En 45 mm, les tarifs passent à 479€ et 529€ respectivement. L’offre de précommande vous offre une batterie externe ou un chargeur sans fil duo. Les premières livraisons sont attendues pour le 21 août.