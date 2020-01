Samsung Odyssey, une nouvelle gamme d’écrans gaming ultra-wide

Pour pouvoir profiter de leurs jeux vidéo dans les meilleures conditions, les joueurs PC se doivent d'investir dans un écran gaming digne de ce nom. Les fabricants l'ont bien compris et proposent aujourd'hui de véritables monstres. Samsung dévoile une nouvelle gamme.

Samsung est aujourd’hui bien connu pour ses moniteurs gaming incurvés et/ou ultra-wide. La chose n’est plus à démontrer. Il y a quelque temps, le géant sud-coréen proposait plusieurs modèles incurvés pour les petits budgets. Un effort très appréciable quand on sait que le haut de gamme peut coûter très, très cher. Mais aujourd’hui, pour le CES 2020, Samsung a prévu une toute nouvelle gamme complète de moniteurs dédiés au gaming, une gamme baptisée Odyssey.

Samsung dévoile une nouvelle gamme de moniteurs gaming

La gamme regroupera, dans un premier temps, deux modèles différents, les G9 et G7 tous deux avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, tous deux incurvés et équipés d’une dalle QLED, avec un temps de réponse de 1 ms. Avec le G9, vous pourrez profiter d’un écran ultra-wide incurvé d’une diagonale de 49 pouces. Grande première mondiale, il affiche aussi une définition Dual Quad HD de 5 120 x 1 440 pixels. De quoi en prendre plein les yeux et ne pas manquer le moindre détail.

Ultra-wide, incurvé, jusqu’à 49 pouces et une définition Dual Quad HD

Le G7, quant à lui, se décline en deux variantes, l’une de 32 pouces, l’autre de 27 pouces. Tous deux se contentent d’une définition de 2 560 x 1 440 pixels, Quad HD donc – ce qui est déjà plus qu’appréciable -. Aucune différence en ce qui concerne le design de ces deux déclinaisons. Les moniteurs gaming Samsung Odyssey devraient aussi être compatibles avec NVIDIA G-Sync – la certification officielle est en cours, elle sera disponible lorsque les commandes seront ouvertes – ainsi qu’avec la technologie AMD FreeSync. Là encore, celle-ci devrait être de la partie avant leur disponibilité au grand public. Samsung n’a pas révélé les tarifs de ses nouveaux moniteurs mais ils devraient arriver dans le courant du deuxième trimestre 2020, avant l’Été 2020 donc. À suivre !