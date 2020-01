Samsung Neon, un vaste projet d’humains artificiels

Samsung avait évoqué il y a quelque temps le projet Neon. Nous ne savions pas grand chose à son sujet, si ce n'est qu'il était notamment question d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le géant sud-coréen donne davantage de détails sur cet ambitieux projet.

L’un des premiers exemples d’avatars numériques, c’était le Clippy de Microsoft. Celles et ceux qui l’on connu se rappelleront certainement de ce petit trombone animé qui venait vous aider à utiliser Microsoft Office. Ce n’était en aucun cas une création réaliste, pas très intelligente non plus, mais depuis lors, d’énormes progrès ont été réalisés, notamment en terme d’intelligence artificielle. Ce qui permet à Samsung d’imaginer Neon, des humains artificiels très réalistes.

Samsung donne quelques minces détails concernant son projet Neon

Avec Neon, le géant sud-coréen veut offrir aux intéressés des avatars numériques ultra-réalistes qui auraient pour rôle d’être votre “ami”. L’entreprise a tenu à faire cette précision parce que, et cela n’a finalement rien de surprenant, nombreux sont ceux à se demander si Neon pourrait être un nouvel assistant numérique… Peut-être même le nouveau visage de Bixby. Samsung a donc rapidement déclaré qu’il ne s’agissait pas là à proprement parler d’un assistant à base d’intelligence artificielle mais simplement de votre “ami”.

Le géant sud-coréen veut créer des humains artificiels

La description officielle est la suivante : “NEON, notre premier humain artificiel est là. NEON est un être virtuel créé par l’informatique qui ressemble et se comporte comme un véritable humain, avec la faculté de montrer des émotions et une certaine intelligence.” Malheureusement, malgré tout l’engouement du public autour de ce projet Neon, Samsung est resté très avare en détails. Même le site dédié précise que les images présentées ne sont pas représentatives de ce à quoi ressemble véritablement Neon. Autrement dit, en terme de design et de fonctionnalité, nous ne savons rien. Pour l’heure, nous n’avons donc d’autre choix que d’attendre les prochaines communications officielles de Samsung. Une chose est sûre, Neon intrigue énormément. Espérons pour le géant sud-coréen que le résultat sera à la hauteur des attentes du grand public. À suivre !