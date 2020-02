Samsung n’a pas (encore) l’intention de vendre son Galaxy Home Mini séparément

Pour commercialiser leurs produits, les fabricants ont un certain nombre de stratégies à leur disposition. Il est notamment possible de proposer le produit en pack avec un autre, plus vendeur ou mieux implanté. C'est le cas aujourd'hui pour le Samsung Galaxy Home Mini.

L’année dernière, Samsung lançait officiellement, d’une certaine manière, son Galaxy Home Mini. Un lancement taxé de bêta par le géant sud-coréen et un appareil disponible uniquement en Corée du Sud. Il était attendu que le fabricant lance officiellement cette nouvelle enceinte connectée intelligente durant son événement Galaxy Unpacked de la semaine dernière mais force est de constater que ce ne fut pas le cas. À la place, Samsung a encore pris l’option de le lancer d’une manière détournée, en le proposant en pack avec toute commande d’un Galaxy S20.

Acheter le Samsung Galaxy Home Mini seul ?

La question qui se pose alors est la suivante : est-il prévu de commercialiser ce Samsung Galaxy Home Mini séparément ? Et la réponse est : apparemment non. En effet, selon un rapport de TizenHelp, il semblerait que, à la réponse d’un client s’interrogeant justement sur la disponibilité du Galaxy Home Mini, un représentant de Samsung ait répondu que la marque n’avait à l’heure actuelle aucune intention de le vendre séparément. Voilà qui a le mérite d’être clair.

Samsung n’a pas encore prévu cette option

Voici une traduction de la réponse en question : “Bonjour, je suis en charge de votre smartphone Samsung. Je suis désolé de la réponse tardive. Merci de nous avoir contactés. Nous allons vous guider tout au long de votre requête. Pour le moment, le Galaxy Home Mini n’est pas prévu pour être vendu séparément. Il n’est pour l’heure disponible que en cadeau pour toute précommande d’un Galaxy S20.” Difficile de comprendre pourquoi ce Galaxy Home Mini est si “limité” dans sa disponibilité et pourquoi Samsung ne prévoit pas de le commercialiser indépendamment. Peut-être le géant sud-coréen souhaite-t-il évaluer le marché et déterminer si un tel lancement serait une bonne idée. Après tout, le marché des enceintes connectées intelligentes est déjà très fourni, Amazon et Google en détenant la majorité… À suivre !