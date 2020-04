Samsung met à jour sa gamme de smartphones Galaxy A

Les fabricants de smartphones ont pris l'habitude de mettre à jour leurs gammes d'appareils tous les ans, ou presque. Certains le font même plus souvent. Toujours est-il que, aujourd'hui, est venu le moment de découvrir les nouveaux modèles de la gamme Samsung Galaxy A.

Le marché du smartphone est en chute libre depuis le début de l’année et le début de cette pandémie de Covid-19. Selon certains rapports, la baisse serait de 40%. Un déclin que l’on retrouve dans tous les secteurs, dans tous les pays, et qui met nombre de travailleurs au chômage forcé. En cette période de confinement où l’on reste séparé de ses proches, l’annonce de nouveaux smartphones abordables peut être très intéressante. Voici les nouveaux Samsung Galaxy A.

Samsung met ses Galaxy A à jour

La nouvelle gamme Galaxy A du géant sud-coréen compte six références. Il s’agit des Galaxy A10, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A51, Galaxy A51 5G et Galaxy A71 5G. Pour des tarifs compris entre 109,99$ et 599,99$. Des appareils conçus pour offrir un design unique à un prix abordable. L’objectif étant de proposer un rapport qualité-prix très intéressant sur certains segments clef : batterie, caméra, écran, stockage et vitesse. Bien que bénéficiant de très peu de marketing par rapport à la gamme Galaxy S ou Note, les Galaxy A sont très populaires.

Comme vous l’aurez rapidement compris avec les tarifs proposés, n’espérez pas retrouver la fiche technique d’un smartphone haut de gamme, mais avec ces 6 nouvelles références, vous trouverez facilement votre bonheur, selon votre budget. Les appareils montent crescendo en terme de capacités. Écran, autonomie, stockage, qualité du module photo, tout augmente en proportion. Cette gamme facilite le choix de l’acheteur en proposant un appareil pour tous les budgets. Le design, quant à lui, rappellera beaucoup celui des Galaxy S20 lancés en fanfare il y a quelques mois.

Six nouvelles références pour 2020, la 5G toujours plus abordable

Les Galaxy A10 et A11 proposent des spécifications très modestes, ce qui est tout à fait logique pour un tarif de 110 et 180$ respectivement. À 250 et 400$, les Galaxy A21 et A51 viennent combler le fossé pour introduire les A51 5G et A71 5G. Ceux-ci intègrent des composants plus performants et plus modernes. Meilleurs que ce que l’on peut trouver dans les S10, pour certains. Impossible de juger de la qualité des photos tant que les premiers tests n’auront pas été réalisé mais celle-ci devrait être très intéressante même si en-deçà de ce que propose le Galaxy S20 Ultra. Toujours est-il que si vous cherchez un smartphone 5G abordable, ce peut être une très bonne option. Le Galaxy A51 5G est proposé à 499,99$. Comptez 599,99$ pour le A71 5G. Si vous aimez l’expérience proposée par les smartphones Samsung mais que vous n’avez pas le budget pour un Galaxy S ou Galaxy Note, la gamme Galaxy A pourrait être un très bon choix.