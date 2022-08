Samsung Messages ou Google Messages, laquelle choisir ?

Samsung Messages ou Google Messages, quelle application de SMS choisir ? Si la solution était assez évidente il y a quelques années, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui.

Les services de messagerie instantanée sont peut-être, aujourd’hui, bien plus populaires que la messagerie texte (SMS), cette dernière est encore utilisée par certaines personnes. D’autant qu’avec le récent protocole RCS, ceux-ci deviennent plus intéressants. Les appareils Android disposent tous d’une application SMS, qu’il s’agisse de Google Android Messages ou d’une app maison d’un fabricant de smartphones. Si vous avez un appareil Samsung, vous avez l’app Samsung Messages. Mais laquelle choisir ?

Interface et fonctionnalités, quelles différences ?

En termes d’interface, les deux interfaces sont assez similaires, avec les messages qui apparaissent sous forme de liste. Samsung ajoute un onglet pour les contacts, accessible via un balayage.

Les fonctionnalités sont, elles aussi, très similaires. Certaines sont cependant présentes dans l’une et pas dans l’autre et vice-versa. C’est sur ces points que vous pourrez faire votre choix. À savoir aussi, si Samsung faisait de sa propre application l’app par défaut, depuis quelque temps, c’est Google Messages qui est proposée par défaut sur les appareils du géant sud-coréen.

Archivage, favoris, épinglage

L’archivage permet de faire disparaître des conversations de la liste – sans pour autant les supprimer totalement -. Cette fonction existe sur la version Google, mais pas Samsung Messages. À l’inverse, la fonctionnalité de mise en favoris, qui permet de “ranger” des messages dans la section dédiée, n’existe pas sur Google Message. Tout comme l’option d’épinglage de message, pour que celui-ci reste en haut de la liste.

Programmation des messages

Google aura mis longtemps pour permettre de programmer l’envoi de messages, mais c’est possible depuis peu. Fonction qui est proposée nativement sur Samsung Messages depuis longtemps.

Réponse rapide

Les réponses rapides permettent, comme leur nom l’indique, de répondre rapidement, un “oui”, “non”, “j’arrive”, etc. Le tout étant de contextualiser ces réponses pour qu’elles soient proposées au bon moment. Ce qu’offrent Samsung Messages comme Google. Réponses et actions peuvent être suggérées. Activable ou désactivable depuis les paramètres.

Personnalisation

Auparavant, Samsung permettait de modifier l’arrière-plan et le style des bulles. Ce n’est plus le cas. Pour changer cela, il faut changer tout le thème du téléphone. Sur Android, pas de thème non plus. Seule option, le thème sombre.

Gestes

Si vous avez l’habitude d’utiliser les gestes pour effectuer certaines actions rapides, vous ne choisirez pas Samsung Messages, l’app ne prend en compte aucun geste. Sur Google Messages, un balayage vers la droite ou la gauche permet d’archiver.

Autres informations utiles

Si Android Messages peut être installé sur n’importe quel appareil Android, la version Samsung n’est compatible qu’avec des appareils Samsung.

Google propose par ailleurs une version web de son app de messagerie. Ce n’est pas le cas de Samsung, mais il est possible d’envoyer des messages depuis un PC ou un Mac via SideSync.

Conclusion

Samsung Messages et Google Messages sont restés pendant longtemps très différents, Samsung ayant intégré nombre de fonctionnalités intéressantes bien avant le géant américain. Depuis quelques années cependant, la firme de Mountain View a comblé ce retard, intégrant même depuis peu le protocole RCS, rapprochant les SMS d’un service de messagerie instantanée. Ce qui explique peut-être pourquoi Samsung a choisi l’app de Google pour en faire l’app SMS par défaut sur ses propres appareils.