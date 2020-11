Samsung M7, un moniteur qui fait aussi office de Smart TV

Les écrans ont beaucoup évolué ces dernières années. Que ce soit ceux de nos appareils mobiles, de nos ordinateurs ou de nos téléviseurs. Les différences sont en tous les cas assez minimes. Samsung en fait la démonstration en fusionnant moniteur d'ordinateur et Smart TV

Nombreux sont celles et ceux à utiliser un téléviseur en guise de moniteur pour leur PC mais il y a des raisons qui expliquent qu’un moniteur soit plus adapté qu’un TV pour un ordinateur. On citera ainsi volontiers la taille, le taux de rafraîchissement, le temps de réponse, etc. Cela étant dit, pourquoi ne pourriez-vous pas le meilleur des deux mondes ? C’est quelque chose que Samsung pense possible et le géant sud-coréen nous le montre aujourd’hui avec son écran Samsung M7.

Samsung fusionne moniteur et Smart TV avec son écran M7

Au premier abord, le M7 ressemble trait pour trait à un moniteur d’ordinateur conventionnel mais c’est pourtant bien plus que cela. Sous le capot, le M7 est alimenté par un système d’exploitation Tizen. Autrement dit, même lorsque votre ordinateur est éteint, l’écran peut fonctionner comme un Smart TV à part entière. Vous pouvez le connecter au cloud, l’utiliser pour éditer, visualiser ou sauvegarder vos fichiers Office 365, etc.

Pour le meilleur des deux mondes ?

Par exemple, si vous avez besoin de consulter un document rapidement, plutôt que d’allumer le PC, il suffit d’utiliser l’OS de l’écran pour ce faire. Le M7 dispose aussi d’une connectique bien fourni, entre WiFi, Bluetooth et Wireless DeX, il y a de quoi faire. Vous pourrez même donc utiliser un smartphone Samsung comme le Note 20 pour faire de l’ensemble une station de travail à part entière.

Voilà en tous les cas une idée qui semble folle mais qui, sur le papier, paraît fonctionner. Plusieurs modèles et plusieurs tailles sont prévus. Le M7 dont nous parlons aujourd’hui est disponible en UHD 32 pouces. Un M5 Full HD devrait aussi arrivé, en 32 ou 27 pouces. Ce dernier sera vendu à partir de 230$. Comptez 400$ pour le M7. Aucune information, pour l’heure, concernant une disponibilité en France. Affaire à suivre, donc !