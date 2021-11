Samsung : les principales dates de passage à Android 12 connues

Chaque année, c’est la même ritournelle. Google annonce puis publie sa nouvelle version majeure d’Android et les fabricants et opérateurs doivent s’activer pour intégrer cette nouvelle version dans leurs propres surcouches. Cette opération prend plus ou moins de temps, les appareils compatibles sont plus ou moins nombreux. Et pour le grand public, une seule question : quand mon smartphone y aura-t-il droit ? Aujourd’hui, c’est Samsung qui dévoile son planning.

Samsung a récemment commencé à déployer sa mise à jour One UI 4 basée sur Android 12 sur ses smartphones Galaxy S21. Dans la mesure où la gamme Galaxy S21 représente ce que le géant sud-coréen fait de mieux actuellement, cela n’a rien de surprenant que ce soient les premiers appareils à recevoir cette très attendue mise à jour vers Android 12.

La question se pose donc logiquement de savoir quand les autres produits Samsung pourront y avoir droit. Selon le site de Samsung, cette version arrivera bel et bien sur les Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Note20, Note20 Ultra, S10, S10e, S10+, S10 5G, Note10, Note10+, Galaxy Fold, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip, Z Flip 5G, Galaxy A82 5G, A72, A52, A52 5G, A 42 5G et Galaxy Tab S7 et Tab S7+ mais seulement à une date ultérieure non précisée.

Aujourd’hui, selon un tweet de @FrontTron, le fabricant aurait communiqué la roadmap de déploiement d’Android 12. Ces détails avaient à l’origine été partagés dans une notice coréenne pour les Samsung Members mais elle a depuis été supprimée. Il est donc possible que les dates indiquées ne soient pas totalement exactes ou qu’elles soient modifiées. Quoi qu’il en soit, cela pourrait donner des indications intéressantes aux possesseurs de ces différents appareils :

One UI 4 (Android 12) Upgrade Notice

This is a translation of the now-deleted official Korean notice in Samsung Members.

Since the notice is deleted atm, details are subject to change.

Please take for references only. pic.twitter.com/qsAL0S6jT7

— Tron ❂ (@FrontTron) November 15, 2021