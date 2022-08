Samsung lance une bêta One UI 5 basée sur Android 13 pour ses Galaxy S22. Des nouveautés plutôt mineures qui devraient permettre d'affiner l'expérience, notamment sur les appareils avec écran pliable.

Samsung a lancé une bêta de sa vision d’Android 13, One UI 5, pour les smartphones Galaxy S22. Comme Android 13 en lui-même, la majorité des changements sont mineurs, avec quelques rares améliorations cosmétiques et des correctifs pour sécurité, les notifications, la caméra et autre. Ceci étant dit, Android 13 offre des nouveautés importantes pour les smartphones avec écran pliable comme le Galaxy Fold 4 qui devrait être officialisé durant l’événement Samsung Unpacked du 10 août.

Le géant sud-coréen sort aussi ses mises à jour d’OS plus rapidement, One UI 5 arrivant un mois plus tôt que UI 4 ne l’a fait l’année dernière. L’OS profite du changement de thème d’Android 13 avec 12 nouvelles options de coloris pour l’écran d’accueil, les icônes et les panneaux d’accès rapide. Il est aussi possible d’économiser de la place sur l’écran en empilant les widgets et d’utiliser des options d’accessibilité comme l’outil Loupe pour zoomer sur les textes et objets. Un système permettant de lire vos saisies clavier fait aussi son apparition.

Vous verrez les mises à jour Android 13, comme les nouveaux paramètres de notification qui nécessitent que les apps demandent la permission avant d’envoyer des notifications. Un nouveau tableau de bord de sécurité permet de réaliser une vérification de sécurité et de confidentialité à l’envie, et vous pourrez définir votre langue préférée application par application.

Les améliorations d’Android 13 dédiées aux smartphones à écran pliable ont été conçues pour des appareils comme le Fold 3, qui a des tailles, des résolutions et des densités de pixel différentes sur ses écrans intérieur et extérieur. Samsung offre déjà cette fonctionnalité pour le Fold 3, mais une prise en charge native par Android 13 devrait permettre davantage, notamment en ce qui concerne les outils dédiés à la productivité.

Quoi qu’il en soit, nous en découvrirons davantage durant l’événement Unpacked du 10 août, à 15 h, heure française. D’ici là, si vous êtes aux États-Unis, en Corée du Sud ou en Allemagne et que vous avez un Galaxy S22, vous pouvez tester cette mise à jour One UI 5 via l’app Samsung Members – n’oubliez cependant pas les risques inhérents à l’utilisation d’un logiciel en bêta -.