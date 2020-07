Samsung lance un chargeur sans fil qui peut aussi désinfecter votre téléphone

Les germes, bactéries et autres virus peuvent être présents partout, ou presque, pendant des durées assez variables. En cette période de crise sanitaire, il convient de prendre ses précautions. Cela passe aussi par s'assurer que son smartphone n'a pas été (trop) exposé.

De nombreuses études ont déjà montré qu’un smartphone était plus sale, en termes de concentration de bactéries et autres réjouissances du même genre, que la cuvette des toilettes. Ce n’est pas nouveau. Et c’est assez logique finalement, dans la mesure où nos mains manipulent ces gadgets électroniques à longueur de journée. Avec la pandémie de Covid-19 qui sévit encore, désinfecter son smartphone est une bonne habitude à prendre.

Samsung dévoile un chargeur sans fil

L’hygiène personnelle est plus importante que jamais en cette période de crise sanitaire et aujourd’hui, Samsung propose une solution. Le géant sud-coréen vient de dévoiler un nouveau chargeur sans fil équipé d’un système de stérilisation à base de lumière noire (ultraviolet). Selon le fabricant, utiliser ce genre de rayonnement permet de tuer environ 99% des bactéries en seulement 10 minutes.

qui fait aussi office de stérilisateur à UV

Alors certes, votre smartphone aura besoin de plus de 10 minutes pour se recharger mais le fait que l’appareil serve de chargeur sans fil et de stérilisateur signifie qu’il suffit de placer le téléphone dedants, le stériliser et l’y laisser Le temps qu’il soit chargé. Et étant donné la taille de cet accessoire, il pourra recharger non seulement votre smartphone mais aussi tous vos accessoires compatibles plus petits, comme les Galaxy Buds ou la Galaxy Watch. Pratique.

Le concept de chargeur sans fil avec stérilisateur à UV n’est pas nouveau, d’autres fabricants proposent déjà ce genre d’accessoires. Voici une nouvelle option avec la solution de Samsung. Pour l’heure, l’appareil n’est commercialisé qu’en Thaïlande au tarif d’environ 51$. Nul ne sait si un lancement à l’international est prévu, et encore moins quand. Patience.