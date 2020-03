Samsung lance la production de masse du stockage eUFS 3.1 pour ses flagship

Une technologie capable de stocker des vidéos de 8K et des d'image très haute résolution à la volée sans mise en mémoire tampon, qui équipera les téléphones ultra haut de gamme de la marque sud-coréenne.

Il y a quelques jours, Samsung faisait une annonce qui a son importance pour comprendre la stratégie du chaebol dans l’approche du marché des smartphones. Si Samsung, premier constructeur au monde, domine largement le secteur, c’est aussi parce que le fabricant est capable de mobiliser des technologies développées dans d’autres branches. Étant un nom sur qui compter pour le stockage, des SSD grand public (séries 8×0, 9×0 EVO et PRO) aux cartes microSD dédiées aux professionnels de la photographie et de la vidéo en passant par des disques flash externes, la marque a un budget conséquent consacré à la recherche et au développement de nouvelles solutions. Elle annonce aujourd’hui la mise en production de stockage eUFS 3.1 de 512 Go pour ses meilleurs smartphones. La norme eUFS (Embedded Universal Flash Storage) 3.1 a été défini il y a seulement deux mois par la JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) qui gère les standards de l’USB, de la RAM, et du stockage.

La fin du goulot d’étranglement

Dans le communiqué de presse vantant le dépassement du seuil de performance de 1 Go/s dans le stockage pour smartphone, Cheol Choi, vice-président exécutif de Memory Sales & Marketing chez Samsung Electronics a déclaré : “Avec l’introduction du stockage mobile le plus rapide, les utilisateurs de smartphone n’auront plus à s’inquiéter du goulot d’étranglement auquel ils sont confrontés avec les cartes de stockage conventionnelles“. Dans le détail, le fabricant indique que l’eUFS 3.1 est capable de traiter 100 000 opérations d’entrée/sortie par seconde (E/S) pour les lectures et 70 000 E/S pour les écritures.

Un stockage ultra rapide

Le stockage 512 Go uEFS 3.1 offre une écriture séquentielle de plus de 1 200 Mo/s, soit deux fois la vitesse d’un PC SATA (540 Mo/s) et plus de dix fois la vitesse d’une carte microSD UHS-I (90 Mo/s). Il devient ainsi possible de stocker, sur un smartphone, “des fichiers massifs comme des vidéos de 8K ou plusieurs centaines de photos de grande taille dans leurs smartphones, sans aucune mise en mémoire tampon“. Le transfert de 100 Go de données est bien plus rapide également, ne nécessitant qu’une minute et 30 secondes, contre quatre minutes avec le déjà très rapide UFS 3.0.