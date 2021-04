Samsung iTest, une expérimentation hilarante pour transformer un iPhone en Galaxy

SI la bataille est féroce sur le marché du smartphone entre Samsung et Apple, les deux géants font parfois preuve d'un peu plus de légèreté. C'est le cas aujourd'hui avec Samsung iTest.

Entre Samsung et Apple, la lutte est enragée sur le marché du smartphone. Tous les coups sont bons pour prendre des parts sur l’autre. Chacun a des avantages et des inconvénients mais l’un comme l’autre rêverait de pouvoir ravir la clientèle de l’autre. Aujourd’hui, Samsung lance une expérimentation très drôle permettant de transformer un iPhone en smartphone Galaxy, rien que ça !

Le site Samsung iTest permet de simuler l’interface d’un Galaxy sur votre iPhone

Il va sans dire que Samsung serait plus que ravi de pouvoir convertir un utilisateur d’iPhone en utilisateur Samsung. Et l’inverse serait tout aussi vrai. Dans le cas du géant sud-coréen, l’entreprise vient de lancer un site web interactif baptisé “iTest” qui permet ni plus ni moins de “transformer” votre iPhone en un smartphone Galaxy.

Le concept est des plus simples : il s’agit d’un site reprenant l’interface d’un smartphone Galaxy. Cela ne fait absolument rien à votre téléphone si ce n’est afficher une interface utilisateur très convaincante qui pourrait donner l’impression que vous avez entre les mains un smartphone de la gamme Samsung Galaxy. Et vous ne pouvez malheureusement pas faire grand-chose avec cette interface.

Une expérience à faire, sérieusement ou non

Samsung tente ici simplement de permettre aux utilisateurs d’iPhone d’expérimenter ce que pourrait être un smartphone Android entre leurs mains. Cela permet aussi de montrer que les applications iOS sont, pour la plupart, aussi disponibles sur Samsung/Android. Et il faut bien reconnaitre que c’est un moyen assez intelligent de faire parler de leurs produits. Difficile cependant d’estimer le nombre d’utilisateurs qui envisageraient sérieusement d’acheter un smartphone Samsung grâce à ce simple site.

Dans tous les cas, si vous êtes curieux et que vous souhaitez faire l’expérience d’un smartphone Samsung, ou peut-être faire une petite blague à vos amis en leur faisant croire que vous avez lâché votre iPhone pour un appareil Android, direction le site iTest sur votre iPhone.