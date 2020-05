Samsung investit dans SunnyFive et sa fenêtre capable de générer de la lumière artificielle

Le corps humain a besoin de lumière naturelle. Pour le physique comme pour le mental. Vivre dans un logement lumineux est une très bonne chose. Mais cela n'est malheureusement pas toujours possible. La technologie moderne pourrait aider dans ces cas-là.

Avoir des fenêtres dans sa maison est très important. Et pas uniquement pour l’esthétique d’une pièce. Celles-ci offrent une source de lumière naturelle qui nous aide à suivre la progression de la journée, à améliorer notre moral et qui participe à la bonne santé de notre corps en général. Comment faire alors si le logement n’a pas ou trop peu de fenêtres ? La technologie moderne peut aider et Samsung pourrait avoir trouvé une solution viable.

Samsung investit dans la fenêtre de SunnyFive

Le géant sud-coréen annonce aujourd’hui avoir investi dans une société baptisée SunnyFive qui a mis au point une vraie fausse fenêtre capable de générer de la lumière artificielle. Cette opération s’inscrit dans le cadre des activités du C-Labs de Samsung, le programme d’incubation maison du géant asiatique qui soutient nombre de projets de produits et services, parfois bien éloignés du cœur de l’activité de la marque. La fenêtre de SunnyFive pourrait être parfaite pour celles et ceux qui pourraient souffrir du trouble affectif saisonnier (TAS). Cette fenêtre serait capable de générer tout le spectre de la lumière naturelle. Elle permettrait même de répliquer les effets lumineux obtenus avec une vraie fenêtre et une lumière tout à fait naturelle.

Une fenêtre capable de générer une lumière artificielle très évoluée

Selon le communiqué de Samsung : “Un appareil lumineux en forme de fenêtre qui produit de la lumière artificielle, permettant à l’utilisateur de profiter de tout le spectre lumineux de la lumière produite par le passage naturel du Soleil à travers le ciel durant la journée. Cela aide les utilisateurs à synthétiser la vitamine D quand ils sont chez eux ou dans des endroits peu lumineux sans avoir à s’inquiéter de vieillissement de la peau ou de coups de soleil. Et il est possible d’ajuster la luminosité et la couleur via l’application dédiée.” Voilà en tout cas une idée qui semble très prometteuse. Aucune information cependant concernant la disponibilité de cette fenêtre SunnyFive. À suivre !