Samsung intègre les NFT dans ses Smart TV avec une plate-forme dédiée

Samsung annonce une plate-forme pour intégrer les NFT dans ses Smart TV. Il sera possible d'acheter, vendre et visualiser de manière optimale ses NFT.

L’année 2021 a été une énorme année pour les NFT, c’est un fait. Si vous ne connaissiez pas le concept avant 2021, vous avez très certainement appris à le connaître durant les douze derniers mois, que ce soit par de la veille technologie, par une célébrité en vantant les mérites ou même aux informations locales. Les NFT sont dans toutes les bouches, mais elles ne sont pas encore véritablement partout. Samsung travaille activement à leur expansion.

Samsung annonce une plate-forme pour intégrer les NFT dans ses Smart TV

Il n’est pas surprenant de voir depuis plusieurs mois de nombreux géants de la tech intégrer des tokens non fongibles (NFT) dans leurs produits présentés au CES 2022. Le dernier produit notable en date est probablement signé Samsung. Le géant sud-coréen a tout récemment annoncé une nouvelle “plate-forme d’aggrégation de NFT” pensée et conçue pour ses Smart TV.

La plate-forme, qui sera disponible sur les modèles Samsung MicroLed, Neo QLED et The Frame, permettra aux utilisateurs de naviguer et d’acheter des NFT directement depuis leur téléviseur. La plate-forme récupère les listes de NFT disponibles à l’achat depuis plusieurs places de marché, pour que les utilisateurs puissent visualiser les créations en question ainsi qu’un certain nombre de détails intéressants, comme le créateur original de l’œuvre ainsi que certaines autres métadonnées inscrites dans la blockchain.

Il sera possible d’acheter, vendre et visualiser de manière optimale ses NFT

Celles et ceux qui ont déjà des NFT pourront aussi utiliser ladite plate-forme pour montrer aux autres leur collection. Samsung précise par ailleurs que sa technologie “Smart Calibration” peut permettre d’ajuster automatiquement les réglages du téléviseur pour reproduire à l’identique les spécifications données par le créateur original de l’œuvre et assurer à l’utilisateur que l’image est rendue sur le TV aussi fidèlement que possible.

Samsung ne précise pas quand cette plate-forme sera déployée. Nous devrions en savoir davantage durant le CES 2022. À suivre !