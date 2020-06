Samsung intègre des publicités dans son interface OneUI

Les fabricants de smartphones font évoluer leurs appareils, évidemment, mais aussi, pour la plupart, leur surcouche logicielle maison. C'est le cas de Samsung qui intégrait récemment OneUI. Et toutes les idées ne sont pas nécessairement bonnes.

Les publicités sont nécessaires sur Internet, la chose n’est plus à débattre. Cela permet de faire vivre les services et sites gratuits à générer des revenus. Mais si vous deviez payer pour tel ou tel service, accepteriez-vous de continuer de voir des publicités ? Il y a de fortes chances que non, ce qui est totalement compréhensible. Et c’est précisément pour cette raison que les utilisateurs Samsung sont aujourd’hui assez furieux.

Samsung intègre de la publicité dans son interface OneUI

Selon plusieurs posts publiés sur Reddit, des utilisateurs constatent de plus en plus de publicités dans l’interface OneUI de Samsung. Et il ne s’agit pas de petites publicités textuelles assez discrètes mais de grosses publicités qui prennent une bonne partie de l’écran dans certaines applications natives que Samsung propose avec ses smartphones. Et c’est bien cela qui fait enrager les utilisateurs. Comme nombre d’entre eux le rappellent, il ne devrait tout simplement pas y avoir de publicités, quelle que soit leur taille. Et plus encore après avoir déboursé parfois plus de 1 000€ pour un modèle haut de gamme.

Une décision qui ne passe pas auprès des utiliateurs

À noter, les publicités apparaissent lorsque les utilisateurs activent l’option “recevoir des informations marketing” dans les paramètres, mais selon plusieurs témoignages, même lorsque la fonctionnalité est désactivée, les publicités seraient toujours là. Ces publicités semblent aussi basées sur la zone géographique. Certains pays n’en ont pas, d’autres en ont, mais cette manière de procéder n’est de toute façon pas acceptable. Samsung ne s’est pas encore exprimé sur le sujet mais il faut espérer que le géant sud-coréen prenne la décision de les supprimer définitivement. Sans quoi l’expérience utilisateur sur un smartphone Samsung risque d’être vraiment désagréable.